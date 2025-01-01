  1. الرئيسية
ترامب يوجه تحذيراً شديد اللهجة إلى حماس ..

الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 12:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يوجه تحذيراً شديد اللهجة إلى حماس ..



وكالات - سما-

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قرأ تقريرا يفيد بأن "حماس" أخرجت الأسرى من الأنفاق إلى الأرض، موجها تحذيرا شديدا من الإقدام على هذه الخطوة.

 

وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "قرأت للتو تقريرا إخباريا يفيد بأن حماس نقلت الرهائن إلى خارج الأرض لاستخدامهم كدروع بشرية ضد الهجوم البري الإسرائيلي. آمل أن يدرك قادة حماس ما سيواجهونه إذا أقدموا على فعل كهذا".

وأضاف: "هذه فظاعة إنسانية، قلّما شهدها أحد من قبل. لا تدعوا هذا يحدث، وإلا فإن كل الرهانات ستسقط. أطلقوا سراح جميع الرهائن الآن!".

