مسؤول أميركي ومفاوض فلسطيني سابق : حل الدولتين تلاشى والسبب واشنطن

واشنطن / وكالات /

يقول المسؤول الأميركي روبرت مالي، الذي عمل في ظل الإدارات الديمقراطية منذ عهد الرئيس بيل كلينتون، والمفاوض الفلسطيني السابق حسين آغا إن حل الدولتين تلاشى ولم يعد ممكنا لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وحمّلا واشنطن مسؤولية ذلك الإخفاق.

وأدلى روبرت مالي في الآونة الأخيرة بسلسلة تصريحات لوسائل إعلامية أميركية، بينها نيويورك تايمز وقناة "سي إن إن" وإذاعة "إن بي آر"، معلقا على خيار "حل الدولتين" الذي ظل، منذ اتفاقيات أوسلو عام 1993، محور مفاوضات مكثفة شاركت فيها أطراف دولية كثيرة دون نتيجة ملموسة.

وتتزامن تلك التصريحات مع صدور كتاب مشترك بين مالي ومفاوض السلام الفلسطيني السابق حسين آغا، تحت عنوان "الغد هو الأمس: الحياة والموت والسعي لتحقيق السلام في إسرائيل/فلسطين"، وهو كتاب يروي قصة أكثر من "ثلاثة عقود من الفشل" في تفعيل حل الدولتين.