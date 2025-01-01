  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مسؤول أميركي ومفاوض فلسطيني سابق : حل الدولتين تلاشى والسبب واشنطن

الإثنين 15 سبتمبر 2025 11:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول أميركي ومفاوض فلسطيني سابق : حل الدولتين تلاشى والسبب واشنطن



واشنطن / وكالات /

يقول المسؤول الأميركي روبرت مالي، الذي عمل في ظل الإدارات الديمقراطية منذ عهد الرئيس بيل كلينتون، والمفاوض الفلسطيني السابق حسين آغا إن حل الدولتين تلاشى ولم يعد ممكنا لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وحمّلا واشنطن مسؤولية ذلك الإخفاق.

وأدلى روبرت مالي في الآونة الأخيرة بسلسلة تصريحات لوسائل إعلامية أميركية، بينها نيويورك تايمز وقناة "سي إن إن" وإذاعة "إن بي آر"، معلقا على خيار "حل الدولتين" الذي ظل، منذ اتفاقيات أوسلو عام 1993، محور مفاوضات مكثفة شاركت فيها أطراف دولية كثيرة دون نتيجة ملموسة.

وتتزامن تلك التصريحات مع صدور كتاب مشترك بين مالي ومفاوض السلام الفلسطيني السابق حسين آغا، تحت عنوان "الغد هو الأمس: الحياة والموت والسعي لتحقيق السلام في إسرائيل/فلسطين"، وهو كتاب يروي قصة أكثر من "ثلاثة عقود من الفشل" في تفعيل حل الدولتين.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية : مبادرة أمريكية لكسر جمود مفاوضات غزة

جيش الاحتلال يزعم : حماس نقلت أسرى إسرائيليين فوق الأرض في غزة..

السيسي يوجه رسالة للشعب الاسرائيلي خلال قمة الدوحة..

نتنياهو: الهدف من الحرب ليس فقط القضاء على حماس بل "تغيير وجه الشرق الأوسط"

مصادرٌ سياسيّةٌ وأمنيّةٌ رفيعةٌ: نتنياهو يقود الكيان للزوال عقب خسارةٍ وخيمةٍ..

لبيد يتهمه باتباع سياسة مجنونة.. نتنياهو يعترف: إسرائيل باتت في عزلة سياسية دولية والأقلية المسلمة في أوروبا اصبح صوتها مسموعا..

رئيس أركان جيش الاحتلال يحذّر نتنياهو: السيطرة على مدينة غزة تتطلب 6 أشهر ولن تحقق نصراً كاملاً على حماس

الأخبار الرئيسية

مسؤولون اسرائيليون: نتنياهو ابلغ ترامب بالهجوم على قطر قبل 51 دقيقة من وقوعه..

IMG_1676

قمة الدوحة: العدوان الغاشم على قطر واستمرار ممارسات إسرائيل العدوانية يقوض فرص السلام بالمنطقة

لبيد يتهمه باتباع سياسة مجنونة.. نتنياهو يعترف: إسرائيل باتت في عزلة سياسية دولية والأقلية المسلمة في أوروبا اصبح صوتها مسموعا..

IMG_1672

السيسي يوجه رسالة للشعب الاسرائيلي خلال قمة الدوحة..

نتنياهو: قرار اغتيال قادة حماس في قطر كان إسرائيليا مستقلا وسنستهدفهم في كل اماكن تواجدهم ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية