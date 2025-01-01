الإعلام العبري : إسرائيل تشن هجوما كبيرا وواسعا على مدينة غزة

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية أن الجيش الإسرائيلي يشن الآن هجوما كبيرا وواسعا على مدينة غزة.

وقالت القناة 12 العبرية أنه ووفقا التقارير الواردة من قطاع غزة،مساء يوم الاثنين فقد تم الإبلاغ عن هجمات مكثفة شمال غرب مدينة غزة.

وصرح مصدر أمني رفيع المستوى أن هذه الهجمات كانت "مكثفة وكبيرة". وفي وسط إسرائيل، أفاد السكان بسماع دوي انفجارات عنيفة. وبالتزامن مع القصف الجوي في غزة، هاجم الجيش الاسرائيلي مقرًا لحزب الله في منطقة النبطية بلبنان.

وتعتقد المؤسسة الأمنية أن 320 ألفًا من سكان مدينة غزة قد غادروا المنطقة متجهين إلى المناطق الإنسانية جنوب قطاع غزة.

وصرح مصدر أمني بأن "عدد الغزيين الذين غادروا حتى الآن يسمح ببدء المناورة"، وهو تصريح لم يُسمع منذ قرار تنفيذ المناورة البرية داخل قطاع غزة.