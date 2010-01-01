تفش وبائي جديد في الصين..

وكالات / سما/

تكافح الصين تفشي مرض جديد . تم تسجيل معدلات إصابة عالية في الشهرين الماضيين بعد حمى نشأت في أفريقيا بينما يراقب العالم بقلق.

وأصدرت الولايات المتحدة هذا التحذير بشأن السفر إلى الصين في الأسابيع الأخيرة، بعد أن شنّ موظفو وزارة الصحة في جنوب البلاد حملةً لمكافحة البعوض الناقل للأمراض منذ ما يقرب من شهرين. المرض الحالي هو حمى شيكونغونيا، وهي حمى نشأت في أفريقيا وتنتشر حاليًا بسرعة في جنوب أرض التنين.

منذ بداية يوليو، سجّلت مقاطعة غوانغدونغ الصينية 10,000 حالة إصابة بالإنفلونزا، بمعدل 150 حالة يوميًا. وبلغت ذروة الإصابات اليومية خلال هذه الفترة 600 حالة. وللمقارنة، بين عامي 2010 و2019، سُجّلت 519 حالة إصابة فقط بين المواطنين بالإنفلونزا في جميع أنحاء الصين.

دفع هذا التفشي غير المسبوق السلطات الصينية إلى اعتماد استراتيجية احتواء، والتي كانت فعّالة خلال الأيام العصيبة لجائحة فيروس كورونا، وهي نهج "الكشف والقضاء". كما ألزمت الحكومة المرضى المشتبه بإصابتهم بالإبلاغ عن حالاتهم فورًا والبقاء في عزلة.

وقال ليو تشيونغ، الخبير الرئيسي في مكافحة الكائنات المعدية في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، لقناة CCTV الصينية الرسمية، إن تفشي المرض في الصين كان بسبب الطقس الحار للغاية الذي ضرب البلاد هذا العام والسلالة سريعة الانتشار من الفيروس.