قمة الدوحة: إجماع عربي إسلامي على إدانة الاعتداء على قطر وتأكيد على دعم فلسطين ورفض التهجير

الدوحة / سما /

انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة، يوم الإثنين، أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة، التي تنعقد في توقيت استثنائي لمناقشة تداعيات الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة الثلاثاء الماضي، وأثار صدمة واسعة على المستويين العربي والدولي.

وتأتي هذه القمة لتؤكد على وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، ولتضع إطارًا سياسيًا مشتركًا لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة.

السيسي: موقف مصر الدائم هو رفض تهجير الفلسطينيين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفض مصر استهداف المدنيين في قطاع غزة وتهجيرهم ،مما ادي الي سقوط الأبرياء، من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشار الرئيس السيسي خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية المنعقدة في قطر، أنه يرفض سياسية الأمر الواقع التي تحاول إسرائيل فرضها، منوها اننا ندعم الشعب الفلسطيني للتصدي للتهجير أو اقتلاع الفلسطينيين من اراضيهم .

وأكد الرئيس السيسي، أن موقف مصر الدائم هو رفض تهيجير للفلسطينيين، منوها أن الحل العادل للقضية الفلسطينية هي أن تقوم الدولة الفلسطينية بالاعتراف الدولي وأن تصبح القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية.

ووجه الرئيس، حديثه لشعب إسرائيل قائلا "إن ما يجرى حاليا يقوض مستقبل السلام، ويهدد أمنكم، وأمن جميع شعوب المنطقة، ويضع العراقيل أمام أي فرص لأية اتفاقيات سلام جديدة، بل ويجهض اتفاقات السلام القائمة مع دول المنطقة.

وتابع الرئيس السيسي بالقول: وحينها ستكون العواقب وخيمة وذلك بعودة المنطقة إلى أجواء الصراع، وضياع ما تحقق من جهود تاريخية لبناء السلام، ومكاسب تحققت من ورائه، وهو ثمن سندفعه جميعا بلا استثناء.

وأضاف الرئيس السيسي: فلا تسمحوا بأن تذهب جهود أسلافنا من أجل السلام سدى، ويكون الندم حينها بلا جدوى.

أبو الغيط: ما تقوم به حكومة الاحتلال من قتل وتجويع الشعب الفلسطيني في غزة لن ينسى

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن من يقود دولة الاحتلال هو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية وأضاف لسجله اليوم جريمة جديدة.

وقال أبو الغيط في كلمته في القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، :" نناشد جميع أنصار القانون التضامن من أجل العمل على ملاحقة كافة مجرمي الحرب المتهمين بالإبادة في غزة وانتهاك سيادة عدد من دول المنطقة ".

وتابع أبو الغيط :" أوجه رسالة للشعب الإسرائيلي بأن ما تقوم به حكومتكم لن ينسى والجرائم لن تنسى وقتل 63 الف وتجويع الشعب الفلسطيني وتشريده في غزة لن ينسى".

وأكمل أبو الغيط :" الاعتداء الأخير على دولة طالما سعت للتوصل لاتفاق ينهي الحرب لن ينسى".

ولفت أبو الغيط :" ما تقوم به حكومة إسرائيل باسمكم سيدمر كل أساس للتعايش السلمي في المنطقة مع حكومة دولة مارقة".

أمير قطر: إسرائيل تريد جعل غزة غير صالحة للعيش

افتتح أمير قطر كلمته بالحديث عن محور الهجوم الإسرائيلي في الدوحة يوم 9 سبتمبر الجاري، وقال:-

هذا العدوان هو عدوان سافر وغادر وجبان.

من يعمل على نحو مثابر ومنهجي لاغتيال الطرف الذي يفاوضه يقصد إفشال المفاوضات.

المفاوضات بالنسبة للإدارة الإسرائيلية ليست سوى وسيلة لتعمية الرأي العام الإسرائيلي.

نتنياهو الذي يتباهى بتغيير وجه الشرق الأوسط يقصد فعلا تدخل إسرائيل في أي مكان شاءت ومتى شاءت وهو وهم خطير.

مخططات نتنياهو لن تمر.

مواطنونا فوجئوا وصدم العالم كله من العدوان والعمل الإرهابي الجبان.

الحرب الإسرائيلية على غزة تحولت إلى حرب إبادة.

الدوحة تستضيف وفودا من حماس وإسرائيل وأنجزت وساطتنا تحرير رهائن إسرائيليين وأسرى فلسطينيين.

عندما وقع الاعتداء الغادر كانت قيادة حماس تدرس اقتراحا أمريكيا تسلمته منا ومن مصرموقع اجتماع قادة حماس لبحث الورقة الأمريكية كان معروفا للجميع.

إذا كانت إسرائيل تريد اغتيال القيادة السياسية لحركة حماس فلماذا تفاوضها؟!.

من يعمل على نحو مثابر ومنهجي على استهداف طرف تفاوضي فإنه يعمل على إفشال المفاوضات.

إسرائيل تريد جعل غزة غير صالحة للعيش تمهيدا لتهجير سكانها.

إسرائيل تعتقد أنها تضع العرب تحت وقائع جديدة في كل مرة.

أن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية وهم خطير.

إسرائيل تعمل على تقسيم سوريا ومخططاتها لن تمر.

نتنياهو يحلم أن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية وهذا وهم خطير.

عباس: وقف حرب إبادة وتهجير الشعب الفلسطيني مفتاح استقرار المنطقة

قال الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، إننا نجتمع اليوم هنا في الدوحة لنقف صفًا واحدًا إلى جانب دولة قطر، مُعلنين تضامننا الكامل في وجه الاعتداء الإسرائيلي الغاشم.

وأكد الرئيس الفلسطيني، أمام أعمال القمة العربية الإسلامية في الدوحة، اليوم الاثنين، أن "أي اعتداء على أي دولة عربية هو اعتداء غاشم علينا جميعًا"، مضيفًا "يجب محاسبة إسرائيل على جرائمها المتكررة ضد شعوبنا، وندعو إلى اتخاذ إجراءات عملية لمثل هذه الاعتداءات".

وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن مفتاح الأمن والاستقرار، يكمن في وقف حرب الإبادة والتهجير وسرقة الأرض والأموال، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على خطوط 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع الرئيس الفلسطيني: في ظل الاعتداء على دولة فلسطين والدول العربية، وآخرها قطر، لا يمكن لحكومة إسرائيل أن تكون شريكًا في تحقيق السلام، ويجب التدخل من الولايات المتحدة ومجلس الأمن لوقف هذه الممارسات من قبل الاحتلال، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مصر وقطر لتحقيق الأمن ووقف إطلاق النار ووقف الحرب على غزة.

الملك عبد الله: العدوان على قطر يثبت أن التهديد الإسرائيلي لا يعرف حدودًا

أكد الملك عبد الله الثاني، خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة، أن "أمن قطر هو أمن الأردن، واستقرارها استقرارنا"، مشددًا على "الدعم الأردني المطلق لدولة قطر في مواجهة أي تهديدات أو اعتداءات تتعرض لها".

وقال الملك عبد الله إن "العدوان على قطر يثبت أن التهديد الإسرائيلي ليس له حدود، وأن ما تشهده المنطقة من تصعيد خطير يستدعي موقفا عربيا موحدا، واضحا وحاسمًا"، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ رد قوي على ما وصفه بـ"الاعتداء الآثم".

وفيما يتعلق بالوضع في فلسطين، أكد العاهل الأردني أن "إسرائيل تمادت في أفعالها بالضفة الغربية على نحو يقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين، ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي"، داعيًا إلى "ضرورة تحرك جماعي وعاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات".

واختتم الملك عبد الله حديثه بالتشديد على أن "قمتنا هذه يجب أن تخرج بقرارات عملية لمواجهة هذا الخطر، ووقف العدوان على غزة، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني"، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب "تكاملًا عربيًا في المواقف والإجراءات".

أردوغان: إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

وقال أردوغان في كلمته في القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، :" الاعتداءات الإسرائيلية طالت قطر الدولة الساعية إلى السلام".

وتابع الرئيس التركي: “نجدد وقوفنا إلى جانب قطر الشقيقة في كافة الظروف والأوقات”.

وأكمل الرئيس التركي:" ممارسات إسرائيل تقود المنطقة إلى الفوضى وعدم الاستقرار".

أوضح أردوغان أن عدم محاسبة إسرائيل دفعها للاستمرار في تنفيذ انتهاكاتها.

السوداني: الاعتداء على قطر تهديد للأمن الجماعي ويقوض فرص السلام

شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال كلمته أمام القمة العربية الإسلامية المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، على أن الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة يمثل رسالة سلبية تقوض بشكل متعمد فرص الحلول السلمية في المنطقة، مؤكداً أن مثل هذه الاعتداءات تعد تهديدا مباشرا لأمن واستقرار العالمين العربي والإسلامي.

وقال السوداني: "نؤكد أن أمن واستقرار أي دولة عربية أو إسلامية هو جزء لا يتجزأ من أمننا الجماعي، ويجب أن نتعامل مع أي اعتداء يقع على إحدى دولنا كتهديد يصيبنا جميعًا".

واقترح السوداني إصدار موقف عربي وإسلامي موحد يدين بشكل صريح الاعتداء على قطر، مشددًا على ضرورة التعامل مع أي عدوان يستهدف أي دولة عربية أو إسلامية كأنه يستهدف الكتلتين بأكملهما.

وفي السياق ذاته، حذر السوداني من استمرار السياسات الإسرائيلية "دون رادع"، معتبراً أنها ستؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، ولن تحقق الأمن لأي طرف، ودعا إلى وضع خريطة طريق شاملة لوقف إطلاق النار الكامل في غزة، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات فعلية تنقذ أرواح المدنيين وتفتح المجال أمام حل سياسي دائم.

واقترح السوداني تشكيل لجنة عربية إسلامية مشتركة تتولى مهمة نقل موقف الدول الأعضاء إلى مجلس الأمن الدولي والجهات الدولية المعنية، قائلاً: "نحن أمام فرصة حقيقية لنبعث برسالة واضحة تؤكد أن أمن بلادنا ليس مسألة قابلة للتفاوض أو التأجيل".

واختتم السوداني كلمته بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب وحدة الموقف العربي والإسلامي أكثر من أي وقت مضى، لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية وحماية السيادة الوطنية للدول الشقيقة.