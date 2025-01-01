  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو: قرار اغتيال قادة حماس في قطر كان إسرائيليا مستقلا وسنستهدفهم في كل اماكن تواجدهم ..

الإثنين 15 سبتمبر 2025 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: قرار اغتيال قادة حماس في قطر كان إسرائيليا مستقلا وسنستهدفهم في كل اماكن تواجدهم ..



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن الهجوم على قادة حماس في الدوحة "كان قرارا إسرائيليا بالكامل"، مشيرا إلى أنه لا يستبعد شن المزيد من الضربات عليهم "أينما كانوا".

وأوضح نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن "إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن الهجوم على قادة حماس"، الذي وقع في الدوحة الثلاثاء.

وكان نتنياهو أدلى بتصريح مشابه في أعقاب الهجوم، عندما قال إن إسرائيل هي من خططت ونفذت الهجوم، وتتحمل كامل المسؤولية عنه.

واعتبر أن هناك "نفاقا" بشأن إدانة إسرائيل بعد الهجوم على الدوحة.

ورغم أن حركة حماس أعلنت نجاة قادتها البارزين من الهجوم، فإن نتنياهو أكد أنه "لا يمكن القول إن الغارات على الدوحة قد فشلت".

وتابع: "لم ننته بعد من تلقي التقارير النهائية عن قادة حماس في الدوحة".

وقال إن هجوم الدوحة "رسالة للمقاومة بأنهم يمكنهم الاختباء لكن لا يمكنهم الهرب"، مشيرا إلى أنه "لا حصانة لحماس في أي دولة".

واستطرد نتنياهو: "لا أستبعد شن المزيد من الضربات على قادة حماس أينما كانوا. نريد التأكد من أن حركة حماس لن تشكل تهديدا لإسرائيل بعد اليوم".

ومن جهة أخرى، أثنى نتنياهو على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمهاجمة إيران في يونيو الماضي، وقال إن ذلك "كان رسالة من واشنطن مفادها الدفاع عن نفسها وعن حلفائها".

واعتبر أن "الولايات المتحدة أفضل حليف لإسرائيل"، مضيفا: "تحالفنا مع الولايات المتحدة في أفضل أحواله اليوم، وترامب صديق عظيم لإسرائيل".

الأكثر قراءة اليوم

"رويترز": مسودة البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب والمسلمين لا تتضمن إجراءات ضد إسرائيل

صحيفة عبرية : مبادرة أمريكية لكسر جمود مفاوضات غزة

سموتريتش يقرر مضاعفة الاقتطاعات من أموال السلطة الفلسطينية

نتنياهو: الهدف من الحرب ليس فقط القضاء على حماس بل "تغيير وجه الشرق الأوسط"

جيش الاحتلال يزعم : حماس نقلت أسرى إسرائيليين فوق الأرض في غزة..

البيان الختامي لقمة الدوحة الطارئة..

نتنياهو وروبيو يقتحمان حائط البراق ويؤكدان متانة العلاقات بين البلدين وضرورة القضاء على حماس ..

الأخبار الرئيسية

صحيفة عبرية : مبادرة أمريكية لكسر جمود مفاوضات غزة

جيش الاحتلال يزعم : حماس نقلت أسرى إسرائيليين فوق الأرض في غزة..

الصحة في غزة تستغيث : نلفظ أنفاسنا الأخيرة وسط كارثة طبية متفاقمة

نتنياهو: الهدف من الحرب ليس فقط القضاء على حماس بل "تغيير وجه الشرق الأوسط"

رئيس أركان جيش الاحتلال يحذّر نتنياهو: السيطرة على مدينة غزة تتطلب 6 أشهر ولن تحقق نصراً كاملاً على حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية