الجيش الإسرائيلي يدعي اغتيال عنصر من "حزب الله" بجنوب لبنان

الإثنين 15 سبتمبر 2025 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

ادعى الجيش الإسرائيلي، الاثنين، اغتيال عنصر من "حزب الله" بهجوم في النبطية جنوبي لبنان.

وقال الجيش في بيان: "هاجم الجيش الإسرائيلي أمس في منطقة النبطية في جنوب لبنان، وقضى على محمد علي ياسين وهو أحد عناصر حزب الله".

وادعى أن ياسين "عمل خلال الحرب على إنتاج وتطوير وسائل قتالية لصالح حزب الله".

ولم تعلق الحكومة اللبنانية أو "حزب الله" فورا على بيان الجيش الإسرائيلي.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.

ورغم التوصل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، فإن الأخيرة خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عما لا يقل عن 270 قتيلا و610 جرحى، وفق بيانات رسمية.

وفي تحدٍ للاتفاق، تحتل إسرائيل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

