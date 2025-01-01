  1. الرئيسية
بن غفير يريد بناء حيّ للشرطة الإسرائيلية على شاطئ غزة بعد احتلاله..

الإثنين 15 سبتمبر 2025 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير يريد بناء حيّ للشرطة الإسرائيلية على شاطئ غزة بعد احتلاله..



القدس المحتلة/سما/

كشف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الاثنين، عن رغبته بإقامة حيّ للشرطة على شاطئ قطاع غزة بعد احتلاله، وذلك على أنقاض الفلسطينيين الذين يقوم الجيش بتهجيرهم قسرا تحت وطأة القتل والتدمير المتواصل.

خلال حفل للشرطة، قال بن غفير: "أتمنى أن يُكمل جنود الجيش مهمتهم، وأن يحتلوا غزة، ويشجعوا الهجرة الطوعية"، في إشارة إلى تهجير الفلسطينيين قسريا.

وسط تصفيق الحضور، تابع بن غفير: "للعلم أريد إنشاء حيّ للشرطة في غزة أيضا، على الشاطئ، وهو مكان مثالي"، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

