لبنان :توقيف “عملاء” لإسرائيل وإحباط مخططات إرهابية وتفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

بيروت /سما/

أعلنت السلطات اللبنانية، الاثنين، توقيف “عملاء للعدو الإسرائيلي”، وإحباط “مخططات إرهابية”، وتفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الداخلية أحمد الحجار، عقب اجتماع أمني في مقر شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي ببيروت.

وقال الحجار إن “الأجهزة الأمنية نجحت في توقيف عملاء للعدو الإسرائيلي، إلى جانب إحباط مخططات إرهابية، وتفكيك شبكات جريمة منظمة”.

ولم يتطرق الوزير إلى تفاصيل بشأن عمالة الموقفين لإسرائيل، التي شنت أكثر من حرب على لبنان وتحتل أراضٍ لبنانية منذ عقود.

الحجار أوضح أن “الجهات المختصة أوقفت مجموعات وأفرادا كانوا على تواصل بهدف الانخراط في الفكر المتطرف”، دون إيضاحات.

وتابع أن هذا “العمل الاستباقي ساهم في منع تنفيذ مخططات إرهابية داخل البلاد”.

كما أعلن “تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات”.

الحجار أفاد بتوقيف زعيم الشبكة وعدد من المتورطين الآخرين، قبل تمكنهم من إيصال شحنة مخدرات إلى ميناء بيروت.

وأعلن “ضبط 6 مليون و500 ألف حبة من مخدر الكبتاغون محضّرة للتهريب إلى السعودية عبر مرفأ بيروت”.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان يوجد تنسيق مع الدول المعنية، قال الحجار في تصريحات لقناة “أم تي في” اللبنانية إن “الأجهزة الأمنية تنسق مع نظيراتها في تركيا والأردن وسوريا ودول أخرى”.

وفي 2 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت بيروت أنه بالتنسيق مع السعودية جرى ضبط 125 كغم من مخدر الكوكايين خلال محاولة تهريبها إلى داخل لبنان.