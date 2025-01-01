  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

صحيفة عبرية : مبادرة أمريكية لكسر جمود مفاوضات غزة

الإثنين 15 سبتمبر 2025 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية : مبادرة أمريكية لكسر جمود مفاوضات غزة



القدس المحتلة/سما/

التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في مكتبه بالقدس.

ووصل روبيو الى اسرائيل لإجراء محادثات مع مسؤولين إسرائيليين بشأن الحرب على غزة والاعترافات الدولية بدولة فلسطين خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر وعقب الهجوم على العاصمة القطرية الدوحة.

بدورها، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصدر دبلوماسي أن الإدارة الأميركية قد تطرح قريبا مبادرة جديدة تهدف إلى كسر الجمود في مفاوضات غزة.

وأوضح المصدر أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستعقد جولة جديدة من المحادثات مع مسؤولين إسرائيليين وقطريين، في محاولة لاستئناف المفاوضات المتوقفة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وجرت خلال نهاية الأسبوع محادثات في واشنطن بين رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والرئيس ترامب ونائبه ووزير خارجيته، إلى جانب المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، حيث أكد المسؤولون الأميركيون على ضرورة إيجاد مسار مناسب لاستئناف المفاوضات.

وذكرت الصحيفة أن واشنطن أجرَت أيضا محادثات مباشرة مع القادة الإسرائيليين كجزء من هذا الجهد المتجدد.

وأكد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن زيارة روبيو تعكس متانة التحالف والصداقة بين الجانبين، في أعقاب الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مسؤولين في حركة حماس في الدوحة.

الأكثر قراءة اليوم

"رويترز": مسودة البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب والمسلمين لا تتضمن إجراءات ضد إسرائيل

إعلام عبري: إدارة ترامب خانت قطر وأعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذ هجومها على الدوحة

سموتريتش يقرر مضاعفة الاقتطاعات من أموال السلطة الفلسطينية

الرئيس عباس: الاعتداء الإسرائيلي ضد قطر “تصعيد خطير” ويجب أن يكون هناك رد عربي وإسلامي موحد لحماية أمننا الجماعي

البيان الختامي لقمة الدوحة الطارئة..

نتنياهو وروبيو يقتحمان حائط البراق ويؤكدان متانة العلاقات بين البلدين وضرورة القضاء على حماس ..

نتنياهو: الهدف من الحرب ليس فقط القضاء على حماس بل "تغيير وجه الشرق الأوسط"

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال يزعم : حماس نقلت أسرى إسرائيليين فوق الأرض في غزة..

الصحة في غزة تستغيث : نلفظ أنفاسنا الأخيرة وسط كارثة طبية متفاقمة

نتنياهو: الهدف من الحرب ليس فقط القضاء على حماس بل "تغيير وجه الشرق الأوسط"

رئيس أركان جيش الاحتلال يحذّر نتنياهو: السيطرة على مدينة غزة تتطلب 6 أشهر ولن تحقق نصراً كاملاً على حماس

عشرات الشهداء والجرحى بالقطاع وتقدم دبابات الاحتلال جنوب مدينة غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية