صحيفة عبرية : مبادرة أمريكية لكسر جمود مفاوضات غزة

القدس المحتلة/سما/

التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في مكتبه بالقدس.

ووصل روبيو الى اسرائيل لإجراء محادثات مع مسؤولين إسرائيليين بشأن الحرب على غزة والاعترافات الدولية بدولة فلسطين خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر وعقب الهجوم على العاصمة القطرية الدوحة.

بدورها، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصدر دبلوماسي أن الإدارة الأميركية قد تطرح قريبا مبادرة جديدة تهدف إلى كسر الجمود في مفاوضات غزة.

وأوضح المصدر أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستعقد جولة جديدة من المحادثات مع مسؤولين إسرائيليين وقطريين، في محاولة لاستئناف المفاوضات المتوقفة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وجرت خلال نهاية الأسبوع محادثات في واشنطن بين رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والرئيس ترامب ونائبه ووزير خارجيته، إلى جانب المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، حيث أكد المسؤولون الأميركيون على ضرورة إيجاد مسار مناسب لاستئناف المفاوضات.

وذكرت الصحيفة أن واشنطن أجرَت أيضا محادثات مباشرة مع القادة الإسرائيليين كجزء من هذا الجهد المتجدد.

وأكد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن زيارة روبيو تعكس متانة التحالف والصداقة بين الجانبين، في أعقاب الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مسؤولين في حركة حماس في الدوحة.