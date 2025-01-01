الصحة في غزة تستغيث : نلفظ أنفاسنا الأخيرة وسط كارثة طبية متفاقمة

غزة /سما/

أطلقت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، نداء استغاثة عاجل، محذرة من انهيار وشيك للقطاع الصحي في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، واستمرار الحصار والتصعيد العسكري على القطاع.

وقالت الوزارة في بيان لها إن المرضى والجرحى في غزة "محاصرون ضمن مثلث الرعب: الجوع، القصف، والحرمان من العلاج"، مشيرة إلى أن المؤشرات الراهنة لتوفر الأدوية والمستهلكات الطبية "تجاوزت حدود الأزمة إلى مستويات كارثية".

وأكدت الوزارة أن الطواقم الطبية لم تعد قادرة على الاستمرار في تقديم الخدمات ضمن أرصدة مستنزفة من الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية.

وأضافت: "نلفظ أنفاسنا الأخيرة في توفير الاحتياجات الطبية العاجلة، والعديد من المرضى والجرحى يواجهون لحظات حرجة لا يمكن توقع نتائجها في ظل غياب العلاج اللازم".

ودعت وزارة الصحة كافة الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية والدولية إلى التحرك الفوري وممارسة كامل نفوذها الإنساني لضمان إدخال وتسيير الإمدادات الطبية الطارئة إلى مستشفيات قطاع غزة، تجنبًا لكارثة صحية شاملة.