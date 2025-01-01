  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استشهاد عامل برصاص قوات الاحتلال في الرام شمال القدس المحتلة

الإثنين 15 سبتمبر 2025 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد عامل برصاص قوات الاحتلال في الرام شمال القدس المحتلة



القدس المحتلة/سما/

اطلقت قوات الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، النار على عامل خلال محاولته الدخول الى القدس من على جدار الرام شمال القدس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها تسلمت جثمان شهيد من منطقة الضاحية داخل القدس، جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال، بعد محاولته اجتياز جدار الفصل.

وزعم جيش الاحتلال "ان الشاب حاول دخول القدس عبر الجدار في منطقة الرام"، فأطلقت عليه قوة من حرس الحدود النار، مدعيا انه حاول الدخول من نفس الثغرة التي دخل منها منفذو العملية الاسبوع الماضي، الذي قُتل فيه ستة إسرائيليين.

الأكثر قراءة اليوم

"رويترز": مسودة البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب والمسلمين لا تتضمن إجراءات ضد إسرائيل

إعلام عبري: إدارة ترامب خانت قطر وأعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذ هجومها على الدوحة

سموتريتش يقرر مضاعفة الاقتطاعات من أموال السلطة الفلسطينية

الرئيس عباس: الاعتداء الإسرائيلي ضد قطر “تصعيد خطير” ويجب أن يكون هناك رد عربي وإسلامي موحد لحماية أمننا الجماعي

نتنياهو وروبيو يقتحمان حائط البراق ويؤكدان متانة العلاقات بين البلدين وضرورة القضاء على حماس ..

البيان الختامي لقمة الدوحة الطارئة..

نتنياهو: الهدف من الحرب ليس فقط القضاء على حماس بل "تغيير وجه الشرق الأوسط"

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال يزعم : حماس نقلت أسرى إسرائيليين فوق الأرض في غزة..

الصحة في غزة تستغيث : نلفظ أنفاسنا الأخيرة وسط كارثة طبية متفاقمة

نتنياهو: الهدف من الحرب ليس فقط القضاء على حماس بل "تغيير وجه الشرق الأوسط"

رئيس أركان جيش الاحتلال يحذّر نتنياهو: السيطرة على مدينة غزة تتطلب 6 أشهر ولن تحقق نصراً كاملاً على حماس

عشرات الشهداء والجرحى بالقطاع وتقدم دبابات الاحتلال جنوب مدينة غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية