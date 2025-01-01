استشهاد عامل برصاص قوات الاحتلال في الرام شمال القدس المحتلة

القدس المحتلة/سما/

اطلقت قوات الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، النار على عامل خلال محاولته الدخول الى القدس من على جدار الرام شمال القدس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها تسلمت جثمان شهيد من منطقة الضاحية داخل القدس، جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال، بعد محاولته اجتياز جدار الفصل.

وزعم جيش الاحتلال "ان الشاب حاول دخول القدس عبر الجدار في منطقة الرام"، فأطلقت عليه قوة من حرس الحدود النار، مدعيا انه حاول الدخول من نفس الثغرة التي دخل منها منفذو العملية الاسبوع الماضي، الذي قُتل فيه ستة إسرائيليين.