  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو: الهدف من الحرب ليس فقط القضاء على حماس بل "تغيير وجه الشرق الأوسط"

الإثنين 15 سبتمبر 2025 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: الهدف من الحرب ليس فقط القضاء على حماس بل "تغيير وجه الشرق الأوسط"



القدس المحتلة/سما/

في مقابلة مع القناة 13 العبرية، كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن رؤيته الاستراتيجية للحرب، مؤكداً أنها تتجاوز مجرد القضاء على حركة حماس.

ذكر نتنياهو أنه منذ اليوم الثاني لبدء العمليات، أعلن أن الهدف هو "تغيير وجه الشرق الأوسط".

وأوضح نتنياهو أن تل أبيب لا تقاتل حماس وحدها، بل تواجه ما وصفه بـ"المحور الإيراني" الذي يعتبر حماس جزءاً منه، مشيراً إلى أن تل أبيب تعمل على تفكيك هذا المحور "واحدة تلو الأخرى".

وعن ظروف المعركة، لفت نتنياهو إلى أن الاحتلال يخوض حرباً في ظروف فريدة بسبب وجود الأسرى، وهو ما يتطلب "الحذر" في اتخاذ القرارات العسكرية.

وأضاف أن الانتصار يجب أن يتحقق ليس فقط على حماس، بل على المحور الإيراني بأكمله، بما في ذلك الدخول في "حرب مع إيران نفسها".

واختتم نتنياهو تصريحاته بالقول إن تل أبيب تعمل حالياً في "المرحلة الأخيرة" من الحرب، وأن ما بدأ في قطاع غزة "سينتهي في غزة".

الأكثر قراءة اليوم

هجوم إسرائيلي لاذع على نتنياهو: شخص واحد مجنون محاط بمجموعة من المختلين تُدعى المجلس الوزاري

"رويترز": مسودة البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب والمسلمين لا تتضمن إجراءات ضد إسرائيل

إعلام عبري: إدارة ترامب خانت قطر وأعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذ هجومها على الدوحة

سموتريتش يقرر مضاعفة الاقتطاعات من أموال السلطة الفلسطينية

الرئيس عباس: الاعتداء الإسرائيلي ضد قطر “تصعيد خطير” ويجب أن يكون هناك رد عربي وإسلامي موحد لحماية أمننا الجماعي

نتنياهو وروبيو يقتحمان حائط البراق ويؤكدان متانة العلاقات بين البلدين وضرورة القضاء على حماس ..

"روبيرو"يصل إسرائيل ويهدد حماس ..

الأخبار الرئيسية

رئيس أركان جيش الاحتلال يحذّر نتنياهو: السيطرة على مدينة غزة تتطلب 6 أشهر ولن تحقق نصراً كاملاً على حماس

عشرات الشهداء والجرحى بالقطاع وتقدم دبابات الاحتلال جنوب مدينة غزة

القناة 14 العبرية : يجب وقف تزويد الأردن بالماء والغاز بسبب تصريحات مسؤوليها

"رويترز": مسودة البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب والمسلمين لا تتضمن إجراءات ضد إسرائيل

نتنياهو وروبيو يقتحمان حائط البراق ويؤكدان متانة العلاقات بين البلدين وضرورة القضاء على حماس ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية