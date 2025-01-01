نتنياهو: الهدف من الحرب ليس فقط القضاء على حماس بل "تغيير وجه الشرق الأوسط"

القدس المحتلة/سما/

في مقابلة مع القناة 13 العبرية، كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن رؤيته الاستراتيجية للحرب، مؤكداً أنها تتجاوز مجرد القضاء على حركة حماس.

ذكر نتنياهو أنه منذ اليوم الثاني لبدء العمليات، أعلن أن الهدف هو "تغيير وجه الشرق الأوسط".

وأوضح نتنياهو أن تل أبيب لا تقاتل حماس وحدها، بل تواجه ما وصفه بـ"المحور الإيراني" الذي يعتبر حماس جزءاً منه، مشيراً إلى أن تل أبيب تعمل على تفكيك هذا المحور "واحدة تلو الأخرى".

وعن ظروف المعركة، لفت نتنياهو إلى أن الاحتلال يخوض حرباً في ظروف فريدة بسبب وجود الأسرى، وهو ما يتطلب "الحذر" في اتخاذ القرارات العسكرية.

وأضاف أن الانتصار يجب أن يتحقق ليس فقط على حماس، بل على المحور الإيراني بأكمله، بما في ذلك الدخول في "حرب مع إيران نفسها".

واختتم نتنياهو تصريحاته بالقول إن تل أبيب تعمل حالياً في "المرحلة الأخيرة" من الحرب، وأن ما بدأ في قطاع غزة "سينتهي في غزة".