رئيس أركان جيش الاحتلال يحذّر نتنياهو: السيطرة على مدينة غزة تتطلب 6 أشهر ولن تحقق نصراً كاملاً على حماس

الإثنين 15 سبتمبر 2025 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس أركان جيش الاحتلال يحذّر نتنياهو: السيطرة على مدينة غزة تتطلب 6 أشهر ولن تحقق نصراً كاملاً على حماس



القدس المحتلة/سما/

كشفت القناة (12) العبرية أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، أبلغ رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أن عملية السيطرة على مدينة غزة تتطلب 6 أشهر، مؤكداً أن حركة حماس لن تُهزم عسكرياً أو سياسياً حتى بعد احتلال المدينة.

وفقاً للقناة، أبلغ زامير القيادة السياسية بأن العملية البرية التي يستعد الجيش لتنفيذها في غزة "لن تحقق حسمًا كاملاً"، مشيراً إلى أن هدفه هو "توحيد التوقعات" مع الحكومة بشأن نتائج العملية المرتقبة.

وأضاف رئيس الأركان في جلسة مغلقة أن تحقيق "حسم نهائي" يتطلب توسيع العمليات إلى مناطق أخرى في القطاع، بما في ذلك المخيمات المركزية، وهو ما يفرض "تحدياً مدنياً لا يرغب الجيش بتحمله".

"رويترز": مسودة البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب والمسلمين لا تتضمن إجراءات ضد إسرائيل

نتنياهو وروبيو يقتحمان حائط البراق ويؤكدان متانة العلاقات بين البلدين وضرورة القضاء على حماس ..

