عشرات الشهداء والجرحى بالقطاع وتقدم دبابات الاحتلال جنوب مدينة غزة

غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم الـ 710 من الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من 53 شهيدا منذ فجر الأحد في قطاع غزة منهم 35 بمدينة غزة.

وحسب شهود عيان فقد. تقدمت الآليات العسكرية جنوب مدينة غزة.

غزة والشمال

ودمرت طائرات الاحتلال خلال الـ24 ساعة الاخيرة 16 منزلًا وثلاث أبراج سكنية ومبنى الطالبات في الجامعة الاسلامية في مدينة غزة.

واستشهد ستة مواطنين ومصابون جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين داخل مبنى كان يتبع للصليب الأحمر خلف كابيتال مول في حي الرمال بمدينة غزة.

وارتقى عشرة شهداء وإصابات جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين لعائلة أبو ليلة وأبو قينص محيط مفترق أبو خوصة في شارع الجلاء بمدينة غزة.

وفجر جيش الاحتلال روبوتا مفخخا بمحيط بركة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وسط القطاع

واستشهد ثمانية مواطنين وسط القطاع خلال ال ٢٤ ساعة الماضية.

جنوب قطاع غزة.

وارتقى شهيدان في قصف إسرائيلي على منطقة بطن السمين جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد المواطن أحمد سليمان السميري جراء قصف مدفعي على بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وحسب الصحة استشهد عشرة مواطنين خلال الـ 24 في جنوب قطاع غزة.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد 68 مواطنا و346 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 64,871 شهيدًا و 164,610 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 12,321 شهيدًا و 52,569 إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 10 شهداء و 8 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,494 شهيدًا وأكثر من 18,135 إصابة.

كما سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 2 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الى 422 منهم 145 طفل، هذا ومنذ اعلان IPC للمجاعة في غزة تم تسجيل 144 حالة وفاة من بينهم 30 طفلا.