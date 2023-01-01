إصابات وتضرر مستشفى القدس في قصف للاحتلال على تل الهوا بمدينة غزة

غزة/سما/

أصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية قرب مستشفى القدس، في حي تل الهوا بمدينة غزة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن الاحتلال استهدف بناية تبعد عن المستشفى التابع للجمعية حوالي 50 مترا، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين، إضافة لإلحاق أضرار جسيمة بالمستشفى والمقر الإداري والبنايات المجاورة.

وفي السياق ذاته، استهدفت قوات الاحتلال منزلا في محيط أبراج الفيروز شمال غرب مدينة غزة، وشقة سكنية في عمارة داود بحي الدرج شرق غزة.

وبلغ عدد الشهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم 53 شهيدا، وفق مصادر طبية في القطاع، حيث نقل 17 شهيدا إلى مستشفى الشفاء، و5 إلى المعمداني، و13 إلى مستشفى الهلال في تل الهوا، و8 إلى مستشفى الأقصى، و10 إلى مستشفى ناصر، فيما بلغ عدد المباني التي دمرها الاحتلال في مدينة غزة منذ صباح اليوم 16 مبنى، بينها 3 أبراج سكنية.

ويواصل الاحتلال قصفه المكثف على شمال القطاع، ومدينة غزة تحديدا، وتفجير ونسف المنازل والأبراج السكنية، بهدف إجبار الأهالي على النزوح القسري وتهجير أكبر عدد منهم إلى وسط القطاع وجنوبه.

وفي السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 64,871 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 164,610 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.