  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابات وتضرر مستشفى القدس في قصف للاحتلال على تل الهوا بمدينة غزة

الإثنين 15 سبتمبر 2025 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات وتضرر مستشفى القدس في قصف للاحتلال على تل الهوا بمدينة غزة



غزة/سما/

أصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية قرب مستشفى القدس، في حي تل الهوا بمدينة غزة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن الاحتلال استهدف بناية تبعد عن المستشفى التابع للجمعية حوالي 50 مترا، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين، إضافة لإلحاق أضرار جسيمة بالمستشفى والمقر الإداري والبنايات المجاورة.

وفي السياق ذاته، استهدفت قوات الاحتلال منزلا في محيط أبراج الفيروز شمال غرب مدينة غزة، وشقة سكنية في عمارة داود بحي الدرج شرق غزة.

وبلغ عدد الشهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم 53 شهيدا، وفق مصادر طبية في القطاع، حيث نقل 17 شهيدا إلى مستشفى الشفاء، و5 إلى المعمداني، و13 إلى مستشفى الهلال في تل الهوا، و8 إلى مستشفى الأقصى، و10 إلى مستشفى ناصر، فيما بلغ عدد المباني التي دمرها الاحتلال في مدينة غزة منذ صباح اليوم 16 مبنى، بينها 3 أبراج سكنية.

ويواصل الاحتلال قصفه المكثف على شمال القطاع، ومدينة غزة تحديدا، وتفجير ونسف المنازل والأبراج السكنية، بهدف إجبار الأهالي على النزوح القسري وتهجير أكبر عدد منهم إلى وسط القطاع وجنوبه.

وفي السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 64,871 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 164,610 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

الأكثر قراءة اليوم

هجوم إسرائيلي لاذع على نتنياهو: شخص واحد مجنون محاط بمجموعة من المختلين تُدعى المجلس الوزاري

"رويترز": مسودة البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب والمسلمين لا تتضمن إجراءات ضد إسرائيل

إعلام عبري: إدارة ترامب خانت قطر وأعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذ هجومها على الدوحة

سموتريتش يقرر مضاعفة الاقتطاعات من أموال السلطة الفلسطينية

الرئيس عباس: الاعتداء الإسرائيلي ضد قطر “تصعيد خطير” ويجب أن يكون هناك رد عربي وإسلامي موحد لحماية أمننا الجماعي

نتنياهو وروبيو يقتحمان حائط البراق ويؤكدان متانة العلاقات بين البلدين وضرورة القضاء على حماس ..

"روبيرو"يصل إسرائيل ويهدد حماس ..

الأخبار الرئيسية

رئيس أركان جيش الاحتلال يحذّر نتنياهو: السيطرة على مدينة غزة تتطلب 6 أشهر ولن تحقق نصراً كاملاً على حماس

عشرات الشهداء والجرحى بالقطاع وتقدم دبابات الاحتلال جنوب مدينة غزة

القناة 14 العبرية : يجب وقف تزويد الأردن بالماء والغاز بسبب تصريحات مسؤوليها

"رويترز": مسودة البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب والمسلمين لا تتضمن إجراءات ضد إسرائيل

نتنياهو وروبيو يقتحمان حائط البراق ويؤكدان متانة العلاقات بين البلدين وضرورة القضاء على حماس ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية