القناة 14 العبرية : يجب وقف تزويد الأردن بالماء والغاز بسبب تصريحات مسؤوليها

الإثنين 15 سبتمبر 2025 07:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

نشرت القناة 14 العبرية اليوم مقالا قال بانه يجب على إسرائيل تهديد الأردن بوقف تزويدها بالماء والغاز بسبب تصريحات مسؤوليها الداعية لإقامة الدولة الفلسطينية والمعارضة للاحتلال.

وأضاف، "لقد حان الوقت للقتال بشراسة من أجل شرف دولة إسرائيل. أولًا، من المناسب منع أي إمكانية للأردنيين لإيصال المساعدات، من أي نوع وبأي شكل، إلى قطاع غزة دون تعويض. ألا يمكنهم المساعدة في إعادة المختطفين مقابل إيصال الشحنات؟ إذا كان الادعاء هو أن إسرائيل تُجوّع وتذبح العرب، فمن الواضح أن مجرد سماح الحكومة بوصول المساعدات الأردنية إلى القطاع، بالإضافة إلى ما تضخه إسرائيل بحماقة، غير ضروري وغير فعال. إن لم يكن على أرض الواقع، فبالتأكيد في مجال الوعي. هذا الحمق يستحق المقولة الشهيرة: "ليس هكذا يُبنى الجدار". 

وأكد "إذا أصرّ الأردنيون على المساعدة، فليُسمح لهم بذلك على أرضهم! على إسرائيل أن تُعلن علنًا عن نقل الغزيين "الجياع" من جميع الأعمار، برًا وجوًا. ففي نهاية المطاف، أعلن الأردنيون استعدادهم لفعل أي شيء من أجل "الإخوة"، الذين رفعوا لهم الرايات وهتفوا في الشوارع: "الشعب الأردني والشعب الفلسطيني شعب واحد، لا شعبين".

