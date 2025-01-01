  1. الرئيسية
الصواريخ الإسرائيلية تدمر مباني تابعة للجامعة الإسلامية في غزة

الأحد 14 سبتمبر 2025 08:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما/

دمر الطيران الحربي الإسرائيلي عدة مبان تابعة للجامعة الإسلامية في غزة في استكمال للاستهدافات التي تطال الأبنية السكنية والمنشآت في المدينة.

وظهر في لقطات لحظة سقوط الصواريخ على المبانـ بينما أكد مصدر في منظومة الإسعاف والطوارئ أن هناك مفقودين ومصابين إثر تجدد القصف الإسرائيلي لمبنى يؤوي نازحين في الجامعة الإسلامية بغزة.

وشهدت مناطق شرق حي الشجاعية وحي التفاح شرقي غزة قصفا مدفعيا مكثفا وإطلاق نار من الآليات العسكرية الإسرائيلية، فيما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائف على شاطئ البحر الغربي للقطاع.

ونفذت القوات الإسرائيلية 8 عمليات نسف لمبان سكنية جنوبي المدينة باستخدام المجنزرات المفخخة، ما أدى إلى موجات انفجارية هائلة شعر بها السكان على بعد عدة كيلومترات.

