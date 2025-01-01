  1. الرئيسية
"رويترز": مسودة البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب والمسلمين لا تتضمن إجراءات ضد إسرائيل

الأحد 14 سبتمبر 2025 07:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن مسودة البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية في العاصمة القطرية الدوحة لم تتضمن أي إجراءات دبلوماسية أو اقتصادية ضد إسرائيل.

وأشارت "رويترز" إلى أن مسودة الإعلان تتضمن إدانة للهجوم الإسرائيلي على قطر باعتباره تصعيدا مزعزعا للاستقرار، واعتراضا على "خطط إسرائيل لفرض واقع جديد على المنطقة".

وأضافت أن "المسودة التي اطلعت عليها "رويترز" لا تتضمن أي خطوات دبلوماسية أو اقتصادية ضد إسرائيل. وقد يتغير البيان الختامي قبل اجتماع القادة في الدوحة يوم الاثنين".

وبدأ وزراء الخارجية العرب والمسلمين في وقت سابق من اليوم الأحد اجتماعا تحضيريا قبيل قمة طارئة لزعمائهم من أجل صياغة موقف موحد بشأن الضربات الإسرائيلية على قطر.

وكانت قد شنت إسرائيل هجوما غير مسبوق على العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء الماضي، مستهدفة اجتماعا للوفد التفاوضي لحركة حماس، لكن عملية الاغتيال فشلت، وقوبل الهجوم بموجة تنديد دولي وعربي واسعة.

