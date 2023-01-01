الصحة : ارتفاع شهداء إبادة إسرائيل لغزة إلى 64 ألفا و871 فلسطينيا

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 64 ألفا و871 شهيداً ، و164 ألفا و610 مصابين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. جاء ذلك وفق تقريرها الإحصائي اليومي بشأن أعداد القتلى والجرحى جراء الإبادة الإسرائيلية المتواصلة ضد الفلسطينيين بالقطاع المحاصر.

وقالت الوزارة: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، 68 شهيدا، و 346 إصابة جديدة". وأشارت إلى أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 64 ألفا و871 شهيدا، و164 ألفا و610 مصابين منذ السابع من أكتوبر 2023.

ولفتت إلى أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 64 ألفا و871 شهيدا، و164ألفا و610 مصابين منذ السابع من أكتوبر 2023". الوزارة أفادت بأن "حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس (آذار) 2025 (استئناف الإبادة الإسرائيلية) حتى اليوم، بلغت 12 ألفا و321 شهيدًا، و52 ألفا و569 إصابة".

وفيما يتعلق بالقتلى الفلسطينيين من منتظري المساعدات، قالت الوزارة: "بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 10 شهداء و 8 إصابة". وأضافت: "يرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2494 شهيدا، وأكثر من 18 ألفا و135 إصابة" منذ 27 مايو/ أيار الماضي.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، باشرت تل أبيب منذ 27 مايو الماضي آلية لتوزيع المساعدات عبر ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة أمميا.

وعمد الجيش الإسرائيلي إلى استهداف منتظري المساعدات في أماكن التوزيع، موقعا آلافا منهم بين قتيل وجريح. ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وإضافة إلى القتلى والجرحى ومعظمهم أطفال ونساء، خلفت الإبادة ما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 422 فلسطينيا، بينهم 145 طفلا حتى الأحد.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.