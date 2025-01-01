نتنياهو وروبيو يقتحمان حائط البراق ويؤكدان متانة العلاقات بين البلدين وضرورة القضاء على حماس ..

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن زيارة وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، لإسرائيل تعكس متانة الشراكة والعلاقات الوثيقة بين البلدين.

وجاءت في تصريحات نتنياهو خلال اقتحام ساحة حائط البراق الشرقي للمسجد الاقصى في القدس .

وأضاف نتنياهو، في تصريحات أدلى بها للصحفيين بعد زيارة حائط البراق: «إنه تحالف قوي وصلب مثل حجارة حائط المبكى التي لمسناها للتو».

وقد صرح وزير الخارجية قبل مغادرته بلاده بأن حماس "لا يمكنها الاستمرار في البقاء فيما لو كان السلام في المنطقة هو الهدف".

ووصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى إسرائيل حيث بدأ، اليوم الأحد، زيارة يجدد خلالها دعم بلاده لإسرائيل، بالرغم من الضربات التي شنتها على قطر مستهدفة قادة حماس، ولقيت انتقادًا من الرئيس دونالد ترمب.