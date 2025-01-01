اجتماع وزراي اليوم للقمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة غدا

الدوحة /سما/

يعقد وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية اجتماعا ظهر اليوم الأحد في الدوحة، تمهيدا لقمة عربية إسلامية طارئة تبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر الثلاثاء الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن القمة الطارئة التي تعقد غدا الاثنين ستناقش مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي، سيقدمه الاجتماع التحضيري للقمة الذي يعقده وزراء الخارجية اليوم.

وذكر الأنصاري في تصريحات له أن "انعقاد القمة العربية الإسلامية في هذا التوقيت له عدة معانٍ ودلالات، ويعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الجبان، الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس، ورفض هذه الدول القاطع لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل".

وقال جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن القمة العربية الإسلامية الطارئة التي ستعقد في الدوحة غدا الاثنين تحمل رسالة تضامن كامل مع دولة قطر في مواجهة "الاعتداء الغاشم والجبان" الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي، مستهدفة مقرات سكنية خاصة بأعضاء المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأوضح رشدي في تصريحات خاصة للجزيرة نت من الدوحة، أن انعقاد القمة في قطر "يؤكد رفض العرب والمسلمين لهذا السلوك العدواني غير المسبوق، ويعبر عن وقوفهم صفا واحدا إلى جانب الدوحة في دفاعها عن سيادتها وصون أمنها".