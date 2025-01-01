  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

اجتماع وزراي اليوم للقمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة غدا

الأحد 14 سبتمبر 2025 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع وزراي اليوم للقمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة غدا



الدوحة /سما/

يعقد وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية اجتماعا ظهر اليوم الأحد في الدوحة، تمهيدا لقمة عربية إسلامية طارئة تبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر الثلاثاء الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن القمة الطارئة التي تعقد غدا الاثنين ستناقش مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي، سيقدمه الاجتماع التحضيري للقمة الذي يعقده وزراء الخارجية اليوم.

وذكر الأنصاري في تصريحات له أن "انعقاد القمة العربية الإسلامية في هذا التوقيت له عدة معانٍ ودلالات، ويعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الجبان، الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس، ورفض هذه الدول القاطع لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل".

وقال جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن القمة العربية الإسلامية الطارئة التي ستعقد في الدوحة غدا الاثنين تحمل رسالة تضامن كامل مع دولة قطر في مواجهة "الاعتداء الغاشم والجبان" الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي، مستهدفة مقرات سكنية خاصة بأعضاء المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأوضح رشدي في تصريحات خاصة للجزيرة نت من الدوحة، أن انعقاد القمة في قطر "يؤكد رفض العرب والمسلمين لهذا السلوك العدواني غير المسبوق، ويعبر عن وقوفهم صفا واحدا إلى جانب الدوحة في دفاعها عن سيادتها وصون أمنها".

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة قطرية : قرارات حاسمة متوقعة في قمة الدوحة قد تصل إلى تجميد العلاقات مع اسرائيل

هجوم إسرائيلي لاذع على نتنياهو: شخص واحد مجنون محاط بمجموعة من المختلين تُدعى المجلس الوزاري

لابيد: التقارير حول مقترح مصر إنشاء قوة عربية يُمثل ضربة موجعة لاسرائيل بعد ضربات أخرى

مصر: مؤامرات تحاك بنا ولن نسمح بالمساس بمصالحنا المائية أو حدودنا.. وهناك تهديدات على الحدود مع قطاع غزة

وسائل إعلام عبرية : نتنياهو هاجم قطر لأنه علم أن حماس سترد بالإيجاب على مقترح ترامب..

قائد المنطقة الجنوبية السابق : حماس فاجأتنا ليس فقط في السابع من أكتوبر

وزير الطاقة الاسرائيلي : لا نستبعد استهداف قيادات حماس في تركيا

الأخبار الرئيسية

إعلام عبري: إدارة ترامب خانت قطر وأعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذ هجومها على الدوحة

الرئيس عباس: الاعتداء الإسرائيلي ضد قطر “تصعيد خطير” ويجب أن يكون هناك رد عربي وإسلامي موحد لحماية أمننا الجماعي

هجوم إسرائيلي لاذع على نتنياهو: شخص واحد مجنون محاط بمجموعة من المختلين تُدعى المجلس الوزاري

صحيفة قطرية : قرارات حاسمة متوقعة في قمة الدوحة قد تصل إلى تجميد العلاقات مع اسرائيل

عشرات الشهداء والجرحى بالقطاع واشتداد الغارات وتدمير الابراج بمدينة غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية