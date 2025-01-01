  1. الرئيسية
الصحة : 68 شهيدًا و346 إصابة جديدة خلال يوم في قطاع غزة

الأحد 14 سبتمبر 2025 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة /سما/

اعلنت وزارة الصحة بغزة وصول 68 شهيدًا و346 إصابة جديدة الى مستشفيات القطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

واشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 64,871 شهيدًا و 164,610 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 12,321 شهيدًا و 52,569 إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 10 شهداء و 8 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,494 شهيدًا وأكثر من 18,135 إصابة.

كما سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 2 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الى 422 منهم 145 طفل، هذا ومنذ اعلان IPC للمجاعة في غزة تم تسجيل 144 حالة وفاة من بينهم 30 طفلا.

