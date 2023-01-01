هجوم بمُسيّرة يمنية يغلق أجواء مطار “رامون” جنوبي إسرائيل

القدس المحتلة/سما/

أغلقت إسرائيل، الأحد، المجال الجوي في منطقة مطار رامون (جنوب)، جراء هجوم بطائرة مسيرة قالت إنها “أُطلقت من اليمن”، في هجوم هو الثاني من نوعه خلال أسبوع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “تم تفعيل صفارات الإنذارات بشأن تسلل طائرة معادية (مسيرة) في منطقة بئير أورا (في وادي عربة)، ويتم فحص التفاصيل”.

من جانبها، قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية: “تفعيل صفارات الإنذار في منطقة مطار رامون (شمال إيلات) بعد تسلل طائرة مسيرة”.

وأفادت القناة 12 العبرية بتعليق حركة هبوط وإقلاع الطائرات من المطار حتى إشعار آخر.

ولاحقا، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان منفصل “اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن في منطقة وادي عربة”.

وأضاف: “فُعّلت إنذارات بسبب الخشية من سقوط شظايا الصاروخ الاعتراضي”.

ولم يصدر تعقيب من جماعة “أنصار الله” في اليمن حتى الساعة 10:00 (ت.غ).

وفي 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، أصيب إسرائيلي بجروح طفيفة جراء سقوط طائرة مسيرة، أطلقت من اليمن لم يتم رصدها، داخل مطار رامون.

كما تصاعدت أعمدة الدخان من داخل المطار، وسط حالة من الهلع بين إسرائيليين، وتبنت الجماعة الهجوم.

وتهاجم “أنصار الله” إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيرة، كما تستهدف سفنا مرتبطة بها أو متجهة نحوها، وتقول إن هجماتها رد على الإبادة الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و803 شهداء، و164 ألفا و264 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 422 فلسطينيا بينهم 145 طفلا.