إعلام عبري: إدارة ترامب خانت قطر وأعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذ هجومها على الدوحة

وكالات / سما/

أكد المحلل السياسي الإسرائيلي، إيدي كوهين، أنّ الولايات المتحدة “خانت قطر”، مشيراً إلى أنّها أعطت إسرائيل ضوءاً أخضر لتنفيذ هجومها على العاصمة القطرية الدوحة، في محاولة لاغتيال قيادة حركة حماس.

وفي حديث إلى قناة “i24NEWS” الإسرائيلية، شدد كوهين على أنّ واشنطن شريكة في الهجوم، مضيفاً أنّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، “استغل القطريين وخدعهم” من خلال منشوره بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

كما قال إنّ “ترامب خدع الخليجيين وأخذ أموالهم”، معتبراً أنّ تركيا “تستغل القطريين أيضاً”، إذ إنّها “لم تساند قطر”، على الرغم من التحالف بينهما.

وتساءل: “أين الدفاعات الجوية والإف – 15؟”.

ويُضاف ما قاله كوهين إلى ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين، منذ اللحظات الأولى للعدوان على الدوحة، حيث أكدت التنسيق بين الولايات المتحدة و”إسرائيل”.

ونقلت “القناة 14” عن مسؤول إسرائيلي كبير تأكيده أنّ الولايات المتحدة أُبلغت بالعملية قبل تنفيذها، ومنحت “إسرائيل” الدعم الكامل لها.

في السياق نفسه، نقلت “القناة 12” عن مسؤول إسرائيلي أنّ ترامب، “أعطى الضوء الأخضر للهجوم على قيادة حماس في قطر”.

وأضافت، نقلاً عن جهات مختلفة، أنّ “طائرات تجسس أميركية وبريطانية مكثت فوق المنطقة قبل الهجوم”، موضحةً أنّ “على إسرائيل التنسيق مع الأميركيين”، لأنّهم يسيطرون على الأجواء القطرية.

أما “القناة 13” فتساءلت عما إذا كان ترامب قد مارس “مناورة تضليل” تمهيداً للهجوم الإسرائيلي على الدوحة.

وقالت: “هل ما رأيناه في الأيام الأخيرة مناورة تضليل، على نحو يشبه ما حصل قبل الحرب مع إيران؟ هل كان المخطط الذي وضعه ترامب على الطاولة يهدف فقط إلى الدفع إلى عقد هذا الاجتماع أو محاولةً لبث استعراض مفاوضات؟”.