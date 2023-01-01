"روبيرو"يصل إسرائيل على خلفية محاولة الاغتيال الفاشلة لقادة “حماس” في قطر وتصعيد الحرب على غزة

القدس المحتلة/سما/

وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأحد، إلى إسرائيل وسط تداعيات محاولة تل أبيب الفاشلة لاغتيال قادة حركة “حماس” في قطر وتصعيد حربها على قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن روبيو وصل إلى إسرائيل صباح اليوم (الأحد).

وأوضحت أنه من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت لاحق اليوم.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة يجريها روبيو إلى إسرائيل والمملكة المتحدة من 13 إلى 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، وفق بيان للخارجية الأمريكية لم يوضح مدة الزيارة في كل بلد.

كما تأتي الزيارة وسط تصعيد إسرائيلي بقطاع غزة، وعقبات تشهدها المفاوضات لوقف الحرب بعد محاولة تل أبيب، الثلاثاء الماضي، اغتيال قادة “حماس” بالعاصمة القطرية الدوحة أثناء بحث وفدها المفاوض مقترح صفقة قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومساء السبت، وقبل مغادرته إلى إسرائيل، قال روبيو في تصريحات صحفية: “من الواضح أننا لم نكن راضين عنها (محاولة الاغتيال بالدوحة)، والرئيس دونالد ترامب لم يكن راضيًا عنها”، على حد تعبيره.

واستطرد: “لن يُغير ذلك طبيعة علاقتنا مع الإسرائيليين، ولكن سيتعين علينا مناقشة الأمر، وفي المقام الأول ما تأثير ذلك” على الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة.

وفي محاولة لتبرير الضربة على قطر، جدد نتنياهو السبت تمسكه باغتيال قادة “حماس”، زاعما أن “التخلص منهم سيزيل العقبة أمام إطلاق سراح الأسرى وإنهاء الحرب” في قطاع غزة.

كما زعم نتنياهو، عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية، أن “قادة حماس بقطر عرقلوا جميع محاولات وقف إطلاق النار لإطالة أمد الحرب إلى ما لا نهاية”.

وتؤكد المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة أن نتنياهو يواصل الحرب للحفاظ على منصبه، إذ يخشى انهيار حكومته في حال انسحب منها الجناح الأكثر تطرفا والرافض لإنهاء الحرب.

ومحليا يُحاكم نتنياهو بتهم فساد تستوجب سجنه حال إدانته، وتطلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وأدانت قطر الهجوم الإسرائيلي، باعتباره “إرهاب دولة”، مؤكدة احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان الذي أسفر عن استشهاد عنصر من قوى الأمن الداخلي القطري.

فيما أعلنت “حماس” نجاة وفدها المفاوض بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، واستشهاد مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين.

والجمعة، قال موقع “بوليتيكو” الأمريكي، في تقرير له، إن الرئيس ترامب يعتقد أن نتنياهو “حاول تخريب مفاوضات إطلاق سراح المختطفين (الأسرى الإسرائيليين بغزة) عبر مهاجمة قطر”.

وأوضح أن المحيطين بالرئيس ترامب يخشون أن تؤدي الضربة الإسرائيلية في قطر إلى إحباط إمكانية التوصل إلى تسوية في القضية، “وربما إلى الأبد”.

وذكر “بوليتيكو” أن ذلك يؤدي إلى “تزايد مستمر” في إحباط ترامب ومساعديه من نتنياهو.

وجاء الهجوم على قطر رغم قيامها بدور وساطة إلى جانب مصر، وبمشاركة أمريكية، في مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل، للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و803 شهداء، و164 ألفا و264 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 420 فلسطينيا بينهم 145 طفلا.