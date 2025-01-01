إضراب عالمي عن الطعام في 100 مدينة عربية ودولية نصرة لغزة ..

وكالات / سما/

أعلن “الحراك الشعبي لنصرة غزة”، ضمن إطار شبكة “كلنا غزة.. كلنا فلسطين”، عن تنظيم إضراب عالمي عن الطعام في 100 مدينة عربية ودولية يومي 16 و23 أيلول/ سبتمبر الجاري، لتأكيد رفض جرائم الاحتلال ورفض التجويع، وللمطالبة بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في مدينة البيرة برام الله.

وقال د. مصطفى البرغوثي أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، "إنه لا حاجة لوصف ما يجري في غزة. هناك جرائم لا حدود لها وإبادة جماعية وتطهير عرقي وعقوبات جماعية تشمل الضفة ايضا. 11% من سكان غزة اصبحوا شهداء او جرحى. 1.1 مليون فلسطيني معرضون للتصفية. اسرائيل تستبيح جميع المنطقة بأكملها وليس فقط فلسطين، ولا يجوز السكوت على ذلك وما نواجهه هو تواطؤ امريكي وتخاذل مع العدوان".

وأضاف البرغوثي: نحن نستند الى طاقات الشعوب، وأؤكد ان شعبنا ليس وحده بالعكس هناك نماذج رائعة من التضامن تتصدرها اسبانيا وكولومبيا، والآن هناك قمة عربية إسلامية، نطالبها على الاقل بفرض عقوبات على اسرائيل والغاء التطبيع وكافة اشكال العلاقات معها.

وتابع "50 سفينة لكسر الحصار تتحرك نحو فلسطين، ضمن التحالف العالمي الذي نشارك فيها وتشارك فيه 65 حركة تضامن من 25 دولة بمن في ذلك اسطول الحرية وحراك مكافحة الأبارتهايد العالمي. مبادرة الاعلان عن الطعام في اكثر من 100 مدينة حول العالم لرفع الصوت واسنادا لغزة، هي صرخة احتجاج وتأكيد على الانضواء العالمي الواسع لفرض العقوبات على هذا الاحتلال. هذا الإجرام لن يرتدع إلا بالتصدي له وفرض العقوبات عليه".