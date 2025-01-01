الإحصاء الفلسطيني يعلن مؤشر غلاء المعيشة خلال آب الماضي

رام الله/سما/

أفاد جهاز الإحصاء المركزي بتراجع ملحوظ في أسعار السلع الاستهلاكية في قطاع غزة خلال شهر آب الماضي، ما دفع بمؤشر أسعار المستهلك ليسجل انخفاضا حادا في قطاع غزة مقداره 20.34% مقارنة بشهر تموز 2025.

وأضاف الإحصاء في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، أن المؤشر سجل انخفاضا في القدس بمقدار 0.42%، وبمقدار 0.25% في الضفة الغربية، ما دفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ليسجل انخفاضا في فلسطين مقداره 13.53%.

وأشار إلى أن مستويات الأسعار تشهد تقلبا حادا بين الارتفاع والانخفاض في قطاع غزة، مرتبطة بتطورات العدوان الإسرائيلي وحركة المعابر التجارية، وليست نتيجة تغيرات ناتجة عن تفاعل عوامل السوق، وبالتالي يكون تأثيرها كبيرا على الرقم القياسي العام للأراضي الفلسطينية، هذه المعطيات لا بد من أخذها بعين الاعتبار عند قراءة مؤشر غلاء المعيشة، وأن يتم التركيز على تغير غلاء المعيشة على مستوى المنطقة، للوقوف على حقيقة التغير فيها، ونظرا لخصوصية هذه المرحلة الاستثنائية، وعطفا على ذلك لا يمكن استخدام متوسط الرقم القياسي العام للأراضي الفلسطينية، ليمثل متوسط التغيرات على مستوى المناطق المختلفة، نظرا للتباين الحاد في البيانات مناطقيا، وتأثرها بشكل كبير بتغيرات الأسعار في قطاع غزة.

وتابع: ما زالت مستويات الأسعار أعلى من مثيلاتها في شهر آب من العام السابق، فعند مقارنة الأسعار خلال آب الماضي مع شهر آب 2024، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 35.46%، (بواقع 78.02% في قطاع غزة، وبنسبة 0.35% في القدس، في حين تراجع المؤشر بمقدار 1.57% في الضفة الغربية).

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية:

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضا حادا نسبته 20.34% خلال شهر آب 2025 مقارنة مع شهر تموز 2025.

وانخفضت أسعار السلع الآتية بشكل ملحوظ في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ السكر 86 شيقلا/كغم، والطحين 16 شيقلا/كغم، والدجاج 120 شيقلا/كغم، والبصل الجاف 86 شيقلا/كغم، والثوم الجاف 262 شيقلا/كغم، والأرز 18 شيقلا/كغم، ومعكرونة 7 شواقل/350غم، وزيت عباد الشمس 98 شيقلا/3 لتر، والملح 5 شواقل/كغم، والعدس المجروش 15 شيقلا/كغم، وعلبة فول 14 شيقلا/380 غم، والقهوة 589 شيقلا/كغم، والبطاطا 35 شيقلا/كغم، والليمون 56 شيقلا/كغم.

انخفاض في مؤشر غلاء المعيشة في القدس:

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس انخفاضا مقداره 0.42% خلال آب الماضي، مقارنة مع شهر تموز 2025، نتيجة لانخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 7.13%، وأسعار البطاطا بمقدار 4.21%، وأسعار الدقيق الأبيض بمقدار 2.54%، وأسعار الدواجن 2.02%، وأسعار البيض بمقدار 0.79%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 0.59%.

سجلت أسعار السلع الآتية انخفاضا في القدس لتبلغ بالمتوسط: التفاح 12 شيقلا/كغم، والبطاطا 4 شواقل/كغم، والليمون 9 شواقل/كغم، والدقيق الأبيض 7 شواقل/كغم، والدجاج 22 شيقلا/كغم، والبيض 31 شيقلا/2كغم، ولحم الغنم 121 شيقلا/كغم.

انخفاض مؤشر غلاء المعيشة في الضفة الغربية:

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية انخفاضا مقداره 0.25% خلال آب الماضي، مقارنة مع شهر تموز 2025، ويعزى ذلك إلى انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 6.10%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 5.28%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 2.66%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 1.96%، وأسعار السكر بمقدار 1.80%.

انخفضت أسعار السلع الآتية في الضفة الغربية لتبلغ بالمتوسط؛ الموز 5 شواقل/كغم، والليمون 6 شواقل/كغم، والبصل الجاف 2 شيقل/كغم، وبندورة بيوت بلاستيكية 3 شواقل/كغم، ولحم الغنم 100 شيقل/كغم، والسكر 4 شواقل/كغم، (تجدر الإشارة إلى أن أسعار اللحوم خلال شهر آب 2025 قد انخفضت عند مستوى سعري وصل إلى 100 للحم الغنم إلا أنها لا تزال أعلى بكثير من مستواها العام الذي كان يصل إلى 86 شيقلا للكيلو الواحد).

الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين:

انخفاض الأسعار للسلع الأساسية في قطاع غزة دفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك ليسجل انخفاضا في فلسطين مقداره 13.53% خلال شهر آب 2025، فانخفضت أسعار السكر بمقدار 70.49%، وأسعار الدقيق الأبيض بمقدار 67.68%، وأسعار الخضراوات المجففة بمقدار 54.81%، وأسعار الدواجن بمقدار 51.94%، وأسعار المعكرونة بمقدار 41.80%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 33.98%، وأسعار البقول المجففة بمقدار 30.89%، وأسعار الملح بمقدار 25.08%، وأسعار الخضروات المعلبة بمقدار 24.79%، وأسعار الأرز بمقدار 21.61%، وأسعار البطاطا بمقدار 17.71%، وأسعار القهوة بمقدار 14.62%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 13.59%.