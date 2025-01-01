إيران تحذر: رد قاسي وحاسم على أي عدوان إسرائيلي..

طهران /وكالات /

أكد رئيس اللجنة المركزية للانتفاضة ويوم القدس العالمي في إيران، العميد رمضان شريف، أن "إسرائيل ستتلقى رداً قاسياً وحاسماً في حال ارتكابها أي خطأ ضد إيران وشعبها".

وأشار شريف في اجتماع لجنة إحياء الذكرى السنوية لـ"طوفان الأقصى"، إلى أن "إيران دعمت وستواصل دعم حركات المقاومة"، مؤكداً أن "طهران تدافع عن أرضها ومصالحها ولا تنتظر مساعدة الآخرين، وأنها قادرة وعازمة على حماية مصالحها القومية في مواجهة الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة".

وأضاف أن "الإحصاءات والأرقام التي قدمها الاحتلال الإسرائيلي تشير إلى أن ما يقارب مليوني اسرائيلي غادروا البلاد منذ بداية طوفان الأقصى، وأن عدداً كبيراً منهم لن يعود أبداً"، مشيراً إلى أن "التركيبة السكانية بدأت تتغير لصالح الفلسطينيين".