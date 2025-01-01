  1. الرئيسية
قصف عنيف يستهدف محيط مستشفى الشفاء بغزة واستشهاد نازحين حرقًا داخل خيامهم

الأحد 14 سبتمبر 2025 08:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قصف عنيف يستهدف محيط مستشفى الشفاء بغزة واستشهاد نازحين حرقًا داخل خيامهم



غزة/سما/

أفادت مصادر محلية، فجر الأحد، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة عنيفة استهدفت منطقة محيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة، مما أدى إلى اندلاع حريق كبير في الموقع.

وبحسب التفاصيل الأولية، نفذت طائرة مسيّرة "إسرائيلية" غارة استهدفت بشكل مباشر سائق سيارة كان يمر في شارع مجاور للمستشفى، دون أن تُعرف هويته بعد.

وتزامن هذا القصف مع إطلاق نار كثيف من طائرات "كواد كابتر" المسيّرة داخل أسوار مستشفى الشفاء.

وفي الوقت ذاته، شنت الطائرات حربية للاحتلال سلسلة من الغارات وصفت بأنها من بين الأعنف منذ بدء العدوان، حيث هزت انفجارات ضخمة أرجاء القطاع وحولت ليله إلى نهار.

وقالت مصادر طبية إن قصف الاحتلال الإسرائيلي طال خيامًا ومدرسة تؤوي نازحين، معظمهم من النساء والأطفال، مما أدى إلى استشهاد عدد منهم حرقًا داخل خيامهم في مشهد مروع.

