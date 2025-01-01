روبيو: قطر شريك مهم ومفيد والهجوم على الدوحة لن يغير شيئا من دعمنا لاسرائيل

واشنطن / وكالات /

أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن دولة قطر تمثل شريكًا مهمًا ومفيدًا للولايات المتحدة على عدة جبهات، مشيرًا إلى دورها في الوساطة وحل النزاعات الإقليمية.

ونقل موقع وزارة الخارجية الأمريكية عن روبيو قوله: "قطر شريك جيد للولايات المتحدة وقد ساعدت في ملفات عدة، من بينها استضافة المحادثات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا بشأن أزمة حركة 23 مارس"، موضحًا أن الدوحة تواصل لعب دور محوري في جهود الوساطة الدبلوماسية.

وأضاف الوزير الأمريكي أن واشنطن تُقيّم بشكل إيجابي تعاونها مع قطر في عدد من القضايا الإقليمية، مشددًا على أن هذه الشراكة "مفيدة على أكثر من صعيد"، سواء فيما يتعلق بدعم الاستقرار أو تسهيل الحوارات السياسية.

كما أشار روبيو إلى أن بلاده ستواصل التنسيق مع الدوحة في الملفات الحساسة بالشرق الأوسط، في إطار السعي لإنهاء النزاعات القائمة وتحقيق الاستقرار الدائم.

الهجوم على الدوحة

ومن جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم السبت أن الاختلاف بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر "لن يغير" الدعم الأمريكي لإسرائيل، التي سيزورها يوم الأحد.

وقال روبيو إن العديد من الدول اعترفت بالدولة الفلسطينية، مشيراً إلى أن واشنطن حذرت هذه الدول من احتمال رد فعل إسرائيلي على هذه الخطوة.

وقال لصحفيين قبل انطلاقه في رحلته إلى إسرائيل، إن جزءاً مما يحدث بشأن المستوطنات يأتي كرد إسرائيلي على اعتراف دول بالدولة الفلسطينية، مؤكدا أن "الرئيس دونالد ترامب يريد الإفراج عن جميع الرهائن دفعة واحدة وتحييد خطر حماس لنمضي للخطوة الموالية" وفق تعبيره.

وبشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر، قال روبيو، إن إدارة ترامب لم تكن راضية بما حدث.

وأشار روبيو إلى أنه سيلتقي بالإسرائيليين لمناقشة مستقبل الوضع في المنطقة، موضحاً أنه سيحصل على فهم أفضل بكثير لخططهم، وفق تعبيره.