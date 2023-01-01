وزير الخارجية المصري يوجه انتقادا لاذعا لدول غربية: تقف صامتة أمام إبادة غزة ..

القاهرة /سما/

شن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي هجوما على بعض الدول الغربية التي تقف صامتة تجاه الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وقال وزير الخارجية المصري إن بعض الدول الغربية التي لطالما قدّمت الدروس حول الديمقراطية واحترام القانون الدولي، تقف اليوم صامتة إزاء الانتهاكات التي تحدث.

وشدد عبد العاطي على أن ما يحدث في قطاع غزة من أعمال غير مسبوقة هي "إبادة جماعية وتجويع من صنع البشر"، مؤكدا أنه وفقا للمؤسسات الدولية فإن غزة تشهد "مجاعة من صنع الاحتلال الإسرائيلي" على حدود مصر الشرقية.

وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن ما يحدث في قطاع غزة مسألة تهدد وجود واستمرارية القضية الفلسطينية، في ظل استمرار إسرائيل في تنفيذ عمليات الإبادة الجماعية التي تنفذها.

وأوضح وزير الخارجية خلال جلسة له في "صالون ماسبيرو الثقافي" أن الجميع يعلم حجم التحديات الخطيرة التي تُحاك بمصر والمنطقة العربية، موضحا أن المنطقة تواجه تحديات شديدة الخطورة "تمس في الصميم الأمن القومي المصري والعربي" مؤكدا أن الدولة المصرية لم تشهد في تاريخها مثل هذه التحديات من كل الاتجاهات الاستراتيجية الجغرافية.

وأوضح أن المشاكل والأزمات تندلع من مختلف الاتجاهات في وقت واحد، قائلا: أزمات من الاتجاه الشرقي، لدينا في المشرق العربي الأزمة السورية التي تهدد الدولة السورية واستقرارها واستمراريتها، وكذلك الدولة اللبنانية التي تواجه تحديات خطيرة من الداخل، ونأمل دائمًا أن نسهم في الحفاظ على الدولة الوطنية اللبنانية.

تأتي تصريحات وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في سياق تصاعد التوترات الإقليمية، خاصة مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، والتي خلفت عشرات الآلاف من القتلى والمصابين وفقاً لتقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية.

وتشهد غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة مع تدمير أكثر من 70% من البنية التحتية، وفرض حصار مشدد أدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء، مما وصفه برنامج الأغذية العالمي بـ"المجاعة من صنع الإنسان".

وتقود مصر بالتعاون مع قطر جهود الوساطة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، لكن هذه الجهود تواجه عقبات بسبب تعنت الطرفين، خاصة مع استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها انتهاك للقانون الدولي.