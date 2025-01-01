  1. الرئيسية
رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق "أولمرت" يأسف لاستشهاد نجل خليل الحية

السبت 13 سبتمبر 2025 11:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق "أولمرت" يأسف لاستشهاد نجل خليل الحية



القدس المحتلة / سما/

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية السبت عن أسفه لوفاة همام، نجل خليل الحية، في الهجوم الإسرائيلي على قطر.

ونُقل عن أولمرت قوله في المقابلة، التي تُرجمت إجاباته إلى العربية من الإنجليزية: "لا ينبغي أن يكون الطفل ضحية، وقد تضررت زوجته أيضًا. نحن نحارب الإرهاب، وسيُعاقبون في الوقت المناسب، لكن الأمر مختلف بالنسبة للعائلة".

وأضاف: "قتل فريق التفاوض يعني عدم رغبتكم في المفاوضات وعدم رغبتكم في إطلاق سراح الرهائن، لكن هجوم الدوحة لم يكن في المكان والزمان المناسبين.

وكان أولمرت قال سابقًا أن المدينة الإنسانية التي خطط الجيش الإسرائيلي لإنشائها في جنوب قطاع غزة هي "معسكر اعتقال"، مضيفًا أنه "إذا رُحِّلوا إلى تلك "المدينة الإنسانية"، فيمكن القول إن ذلك جزء من التطهير العرقي.

ووفقًا له آنذاك، كان هذا عندما تُبنى مخيمات لـ"تطهير" أكثر من نصف غزة، إنه هدف لطردهم وتهجيرهم. من المستحيل فهم الأمر بطريقة أخرى".

في مقابلة مع بي بي سي في مايو/أيار، قال إن "ما تفعله إسرائيل الآن في قطاع غزة يُقارب جريمة حرب"، مضيفًا: "إنها حرب بلا هدف، لا أمل لها في تحقيق أي شيء يُنقذ أرواح الرهائن".

وحسب قوله، فإن "المشاهد الواضحة" للحرب هي "مقتل آلاف الفلسطينيين الأبرياء، إلى جانب العديد من الجنود الإسرائيليين". وأضاف: "من جميع النواحي، الأمر مُزعج ومُشين".

