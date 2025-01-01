عشرات آلاف المتظاهرين في مدن اسرائيل : نتنياهو يخدع ترامب

القدس المحتلة / سما/

شهدت تل أبيب وعدد من المدن الإسرائيلية الأخرى، مساء اليوم السبت، مظاهرات واحتجاجات واسعة من قبل عائلات المحتجزين وإسرائيليين، في أعقاب توقف مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بعد فشل الهجوم الإسرائيلي على قيادات حركة حماس في قطر.

وقد احتشد آلاف المشاركين في "ميدان الأسرى" وسط تل أبيب حاملين لافتة ضخمة باللغة الإنجليزية مكتوب عليها: "نتنياهو، توقف عن خداع ترامب"، مطالبين بالإسراع في إعادة جميع الأسرى.

وخلال المظاهرة، تحدثت عدد من عائلات الأسرى، بينهم شيرون ألوني- كونيو، التي لا يزال زوجها محتجزا، وقالت: "أشعر بالخوف على حياته وحياة باقي الأسرى، لا أريد أن أكون أرملة بسبب تردد الحكومة أو تخريبها للصفقات".

كما نددت بموقف الحكومة الإسرائيلية، ووصفت تأجيل الصفقة بأنه "مغامرة بحياة الأسرى".

وذكرت مكبيت ماير، عمة التوأم غالي وزيف برمان، اتهمت القيادة الإسرائيلية بـ"المجازفة بحياتهم". وأضافت: "لقد أُعطيت وعود عدة ولم تُنفذ، وكل خطوة تأخير تُهدد حياتهم".

وتحدثت داليت أورون، والدة أحد القتلى الذين تم تسليم جثثهم في صفقة آب/أغسطس، مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية لم تبذل الجهد الكافي لإنقاذ المحتجزين المتبقين، وأن كل تأخير يعرض حياتهم للخطر، مطالبة بوقف الحرب فورا واستعادة جميع المحتجزين، الأحياء منهم والقتلى.

وانطلقت الاحتجاجات بعد مسيرة من محطة سافيدور إلى "ميدان الأسرى"، بمشاركة عدد من أقارب الأسرى والشخصيات العامة، بينهم عائلات عيناف تسينجاكر، وحانا كوهين، وغيرهم.

كما تظاهرت مئات الشخصيات في مدن أخرى مثل "ريشون لتسيون" وحيفا وبحضور سياسي، مطالبين الحكومة بوقف المماطلة في صفقة المحتجزين ومحاسبة المسؤولين عن فشل المفاوضات الأخيرة.