الإمارات ترفض استقبال نتنياهو قبل وقف الحرب في غزة

السبت 13 سبتمبر 2025 09:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات ترفض استقبال نتنياهو قبل وقف الحرب في غزة



القدس المحتلة / سما/

ألغت دولة الإمارات زيارة كان من المقرر أن يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدة أن الزيارة لن تتم إلا بعد إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويأتي ذلك في وقت حذرت فيه أبو ظبي من أي خطوات أحادية الجانب بشأن فرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية، وهو ما قد يفاقم التوتر في العلاقات بين الدولتين.

وذكرت مصادر مقرّبة من نتنياهو، للقناة "13" العبرية، أن هناك محاولات لتنسيق الزيارة خلال الأشهر الماضية، إلا أن الإمارات ردّت بأن توقيت الزيارة الحالي غير مناسب طالما أن الحرب مستمرة، وأشارت إلى ضرورة تحديد موعد مناسب بعد انتهاء العمليات العسكرية.

وتأتي هذه التطورات بعد أن كانت الإمارات واحدة من الدول العربية القليلة التي أعربت عن موقف صريح ضد "أعمال" حماس منذ 7 أكتوبر، مع دعم غير مشروط لإحباط محاولاتها، لكن المخاوف من اتساع الشرخ بين تل أبيب وأبو ظبي ازدادت في الأشهر الأخيرة مع تصاعد حملة تطبيق السيادة على الضفة الغربية واستهداف المدنيين في قطاع غزة.

وأكدت مصادر دبلوماسية أن التحذيرات الإماراتية تمثل رسالة واضحة لإسرائيل حول مخاطر اتخاذ خطوات أحادية قد تؤثر سلباً على العلاقات الثنائية، في حين لم يعلق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على التفاصيل، مكتفياً بالإشارة إلى أن الأمر يتعلق بتحديد توقيت مناسب للزيارة.

