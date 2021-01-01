  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تزايد أعداد الجامعات العالمية التي قطعت علاقاتها مع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية

السبت 13 سبتمبر 2025 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
تزايد أعداد الجامعات العالمية التي قطعت علاقاتها مع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية



القدس المحتلة / سما/

يتزايد عدد الجامعات والمؤسسات الأكاديمية حول العالم التي تعلن قطع علاقاتها مع الجامعات الإسرائيلية، في ظل الاتهامات بمشاركتها في سياسات الاحتلال والحرب على غزة.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية: إن مؤسسات أكاديمية من أوروبا إلى أميركا اللاتينية انضمت إلى موجة المقاطعة، حيث ألغت جامعات في النرويج وبلجيكا وإسبانيا والبرازيل مؤتمرات وبرامج تعاون مع مؤسسات إسرائيلية، فيما أعلن اتحاد الأنثروبولوجيين الأوروبي رفضه التعاون مع أي جامعة إسرائيلية. كما أوقفت جامعة أمستردام برنامج التبادل الطلابي مع الجامعة العبرية في القدس.

وتأتي هذه الخطوات في ظل استمرار المجازر في غزة، حيث تشير وزارة الصحة في القطاع إلى أن أكثر من 63 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، استشهدوا منذ بدء الحرب، فيما أكّد خبراء أمميون أن غزة دخلت مرحلة "المجاعة المصنّعة".

الحملة الأكاديمية العالمية يقودها نشطاء وأكاديميون فلسطينيون ودوليون، إذ قالت ستيفاني آدم من حملة المقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل إن الجامعات الإسرائيلية "شريكة في منظومة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري، وبالتالي فإن مقاطعتها واجب أخلاقي وقانوني".

وفي المقابل، أعلنت هيئات أكاديمية كبرى في بريطانيا وألمانيا وفرنسا، منها جامعات بريطانيا والجمعية الملكية البريطانية، رفضها للمقاطعة الشاملة بدعوى حماية حرية البحث العلمي وتبادل الأفكار.

غير أن مؤرخين مثل الإسرائيلي إيلان بابيه شددوا على أن المقاطعة "رسالة ضرورية لتحميل الجامعات الإسرائيلية مسؤوليتها بوصفها جزءًا عضوياً من منظومة القمع"، بينما أشار الجراح البريطاني-الفلسطيني غسان أبو ستة إلى أن العديد من الباحثين في الجامعات الغربية يتخذون قرارات فردية بوقف التعاون مع نظرائهم الإسرائيليين نتيجة "الغضب الأخلاقي من الجرائم في غزة".

ويرى مراقبون أن استمرار توسع المقاطعة قد يُعرّض إسرائيل لخسائر فادحة، خصوصاً في مجال التمويل البحثي، حيث تلقت منذ 2021 نحو 876 مليون يورو من برنامج أفق أوروبا التابع للاتحاد الأوروبي، فيما اقترحت المفوضية الأوروبية مؤخراً تعليقاً جزئياً لمشاركة إسرائيل في هذا البرنامج، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة والأمن السيبراني.

الأكثر قراءة اليوم

مجلة عسكرية تشير إلى الدولة العربية “الأكثر حصانة” ضد ضربات إسرائيل الجوية

فرتسا ترد على نتنياهو : ستكون هناك دواة فلسطينية ..

إسرائيل تعلن توسيع "المنطقة الإنسانية" جنوبي غزة وقلق يسود الجيش من رفض سكان غزة النزوح..

صحيفة : مصر تسعى لإطلاق قوة عربية مشتركة على غرار حلف الناتو

ترامب يلتقي رئيس وزراء قطر : بحث مستقبل الدوحة في مفاوضات غزة

لابيد: إسرائيل تنهار وتعيش عزلة دولية

وسائل إعلام عبرية : نتنياهو هاجم قطر لأنه علم أن حماس سترد بالإيجاب على مقترح ترامب..

الأخبار الرئيسية

نتنياهو: التخلص من قادة حماس في قطر سيزيل العقبة الرئيسية أمام إنهاء حرب غزة

لابيد: التقارير حول مقترح مصر إنشاء قوة عربية يُمثل ضربة موجعة لاسرائيل بعد ضربات أخرى

مصر: مؤامرات تحاك بنا ولن نسمح بالمساس بمصالحنا المائية أو حدودنا.. وهناك تهديدات على الحدود مع قطاع غزة

وسائل إعلام عبرية : نتنياهو هاجم قطر لأنه علم أن حماس سترد بالإيجاب على مقترح ترامب..

رئيس أركان إسرائيلي سابق يكشف إحصائية مرعبة لضحايا غزة: اكثر من 200 الف فلسطيني بين قتيل وجريح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية