نتنياهو: التخلص من قادة حماس في قطر سيزيل العقبة الرئيسية أمام إنهاء حرب غزة

السبت 13 سبتمبر 2025 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: التخلص من قادة حماس في قطر سيزيل العقبة الرئيسية أمام إنهاء حرب غزة



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، السبت، إن التخلص من قادة حركة حماس المقيمين في قطر سيزيل العقبة الرئيسية أمام إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الحرب في غزة.

واعتبر نتنياهو في منشور على منصة "إكس" أن "هؤلاء القادة لا يكترثون بأمر سكان قطاع غزة"، واتهمهم بـ"عرقلة جميع محاولات وقف إطلاق النار لإطالة أمد الحرب إلى ما لا نهاية"، حسب تعبيره.

وشنت إسرائيل ضربة على مقر لقادة حماس في قطر أثناء اجتماع لبحث مقترح أميركي لوقف إطلاق النار في غزة يوم الثلاثاء الماضي، لكن الحركة أعلنت نجاة قادتها من الاغتيال.

وجددت حماس يوم السبت الماضي التزامها وتمسكها بالمقترح الأخير الذي قدمه الوسطاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي أعلنت موافقتها عليه في أغسطس الماضي.

وأكدت حماس في بيان انفتاحها على أي أفكار أو مقترحات تحقق وقفا دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً شاملاً للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.

