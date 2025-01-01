نقابة الصحفيين تعلن انضمامها للإضراب الموحد هلو امتداد العالم

رام الله/سما/

أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم السبت، انضمامها الى الاضراب الموحد عن الطعام في 100 مدينة على امتداد العالم يومي 16 و 23 أيلول الجاري، والذي يهدف إلى اظهار وحدة احرار العالم على نصرة الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروع.



وذكرت النقابة، أن عددا من ممثليها سينضمون الى الاضراب في الأماكن المحددة، ودعت الصحفيين القادرين على المشاركة وإظهار دور الصحافة في الأيام المحددة للإضراب باعتبارهم ضحايا لحرب الإبادة المستعرة، كما دعت الصحفيين ووسائل الاعلام الى إفراد تغطية واسعة للإضراب العالمي في مختلف مراكزه.