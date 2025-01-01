الصحة : 7 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة لترتفع الحصيلة لـ 420 شهيدا

غزة /سما/

سجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 7 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية من بينهم 2 طفل، ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 420 شهيدًا، من بينهم 145 طفل.

ومنذ إعلان (IPC) للمجاعة في غزة، سُجّلت 142 حالة وفاة، من بينهم 30 طفل.

يأتي ذلك في وقت قالت فيه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن المدنيين محاصرون ولا يوجد لديهم مكان آمن يذهبون إليه.

وأضافت الوكالة الأممية “تستمر الأسر في مواجهة الظروف القاسية وانعدام الأمن الغذائي المتزايد”، كما طالبت باتخاذ إجراء عاجل.