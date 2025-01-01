  1. الرئيسية
الرئيس الإيراني يشارك في قمة الدوحة الطارئة لدعم قطر في وجه العدوان الاسرائيلي

السبت 13 سبتمبر 2025 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الإيراني يشارك في قمة الدوحة الطارئة لدعم قطر في وجه العدوان الاسرائيلي



طهران / وكالات /

يعتزم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان المشاركة في القمة الطارئة لقادة بلدان منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية.

وتعقد القمة يومي الأحد والاثنين القادمين في العاصمة القطرية الدوحة لإدانة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في المنطقة، ومن المقرر أن يلقي بزشكيان خطابا في هذا المؤتمر.

وأعلنت الدول العربية والإسلامية تضامنها الكامل مع قطر، عقب الهجوم الإسرائيلي، الذي استهدف مسؤولين من حركة حماس الفلسطينية في الدوحة.

وفي وقت سابق، أدانت إيران خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشدة الاعتداء الإسرائيلي على قطر مؤكدة تأييدها حق الدوحة في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

