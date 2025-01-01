إسرائيل تعلن توسيع "المنطقة الإنسانية" جنوبي غزة وقلق يسود الجيش من رفض سكان غزة النزوح..

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيل توسيع "المنطقة الإنسانية" جنوبي غزة لتشمل أجزاء من دير البلح، في الوقت الذي يستمر فيه سقوط قتلى وجرحى في استهداف إسرائيل المتواصل لقطاع غزة.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر منصات التواصل الاجتماعي: "يا سكان غزة، وفق التقديرات في جيش الدفاع انتقل أكثر من ربع مليون من السكان والمقيمين في مدينة غزة الى خارج المدينة حفاظا على سلامتهم".

وكانت اذاعة جيش الاحتلال قد ذكرت بان الجيش قلق من رفض الفلسطينيين في قطاع غزة النزوح بأعداد كبيرة إلى جنوب قطاع غزة رغم الهجمات الكبيرة التي يشنها مشيرة إلى ان عدم اخلاء مدينة غزة سيؤدي إلى اعادة الجيش النظر في مخططاته ..

وأضاف: "أحثكم، من أجل سلامتكم انتهزوا شارع الرشيد وانتقلوا فورا إلى المنطقة الإنسانية في المواصي وإلى المناطق الخالية في مخيمات الوسطى مثلما نشرنا يوم أمس حيث ستتمتعون هناك من استجابة إنسانية أفضل بكثير بما فيها الخدمات الصحية".

وأكد المتحدث أن الجيش "مصمم على حسم حماس في مدينة غزة ولذلك يوسّع وتيرة الهجمات".

واختتم: ‏من أجل سلامتكم اخلوا المنطقة إلى المناطق التي حددناها وأبلغونا عن حواجز يضعها عناصر حماس