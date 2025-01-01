ترامب يلتقي رئيس وزراء قطر : بحث مستقبل الدوحة في مفاوضات غزة

واشنطن / وكالات /

اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من كبار مسؤولي إدارته، الليلة الماضية في نيويورك، مع رئيس الوزراء القطري محمد آل ثاني. وخلال اللقاء شددت قطر على أنها "ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان أمن الدولة وصون سيادتها في مواجهة العدوان الإسرائيلي السافر".

وحضر اللقاء بين ترامب وآل ثاني أيضًا ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي. وذكرت رويترز أن ترامب أوضح خلال اللقاء عدم رضاه عن الهجوم الإسرائيلي، واصفًا إياه بأنه لا يخدم مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

والتقى رئيس الوزراء القطري بنائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وذكرت وزارة الخارجية القطرية أن المناقشات تناولت العلاقات بين البلدين، وأن نائب الرئيس أعرب عن تضامنه مع قطر، مؤكدًا أنها حليف استراتيجي للولايات المتحدة. ونقلت رويترز، نقلًا عن مصدر مطلع على تفاصيل الاجتماع، أن فانس وروبيو وآل ثاني ناقشوا مستقبل قطر كوسيط في المنطقة، بالإضافة إلى "التعاون الأمني في ضوء الهجوم الإسرائيلي على الدوحة".

وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال الليلة الماضية تفاصيل جديدة حول الهجوم التاريخي على قطر، تشير إلى أن إسرائيل استخدمت صواريخ باليستية محمولة جواً تُطلق من طائرات مقاتلة لمحاولة إصابة الهدف دون دخول المجال الجوي للدول العربية