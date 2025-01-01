  1. الرئيسية
السبت 13 سبتمبر 2025 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد: إسرائيل تنهار وتعيش عزلة دولية



القدس المحتلة/سما/

 رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وزعيم المعارضة يائير لابيد أن إسرائيل تمر بحالة انهيار سياسي وعزلة دولية.

وكتب لابيد في صفحته على منصة "X": "في المجال الرياضي والثقافي والأعمال التجارية وخاصة في العلاقات الدولية مع دول العالم، تواجه إسرائيل حالة من الانهيار السياسي والمقاطعة التاريخية. الحكومة التي تشكلت في السابع من أكتوبر تقودنا نحو العزلة الدولية، دون إدراك عمق الأزمة وبدون امتلاك أي إستراتيجية مضادة". 

وكان لابيد قد انتقد سابقا موقف حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من صفقة الرهائن، مشيرا إلى أن الحكومة لا تحاول حتى إعادتهم إلى ديارهم.

وفي ذات الوقت، أعرب لابيد في وقت سابق عن فرحته وهنأ الجيش الإسرائيلي على استهداف قادة "حماس" في الدوحة في منشور على "إكس" مباشرة بعد الإعلان عن تنفيذ العملية بقطر.

إلا أنه عاد وعبر عن مخاوفه بشأن مصير الرهائن في غزة وتساءل "عما إذا كان الخطر على حياتهم قد أخذ في عين الاعتبار عند اتخاذ القرار".

