عشرات الشهداء والجرحى بالقطاع وتدمير عشرات المنازل في مدينة غزة

غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٧٠٨ من الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٧٠ شهيدا منذ فجر الجمعة في قطاع غزة منهم ٥٦ بمدينة غزة.

غزة والشمال

ودمرت طائرات الاحتلال خلال ال ٢٤ ساعة الاخيرة ١٧ منزلًا ومركز نزوح واحد في مدينة غزة بشكل كلي عدا عن الأضرار التي لحقت بالمنازل المجاورة وشرّدت مئات المواطنين والنازحين في محيطها.

كما دمرت طائرات الاحتلال بنك القدس في حي الرمال غربي مدينة غزة.

وانهى الدفاع المدني بعد ايام جهوده في انتشال مواطنين من منزل لعائلة الحصري قرب محطة أبو حليمة بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة وكانوا جميعا شهداء وهم نيفين نسمان وابنيها براء وفؤاد نادر الحصري ، ايمان محمد الحصري ، الطبيبة يارا نادر الحصري ، المهندس احمد نادر الحصري (وجه نداء استغاثة لكنه استشهد بسبب التأخير وصعوبة الإنقاذ ).

وكان ١٤ شهيدا ارتقوا في مجزرة بحق عائلة السلطان بحي التوام شمال غزة وأعداد من المفقودين من نفس العائلة تحت الانقاض.

واستشهد طفل وإصابة عدد آخر من الأهالي جراء طلقات نارية إسرائيلية في محيط مسجد السيد هاشم بحي الدرج في مدينة غزة.

وسط القطاع

واستشهد مواطن كان يجمع الخشب بقرية المغراقة وسط القطاع إضافة إلى عدد من المصابين قرب مركز المساعدات الأمريكية في وسط القطاع.

جنوب قطاع غزة.

واستشهد العميد جاسر المشوخي مدير شرطة محافظة رفح سابقًا في قصف إسرائيلي على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وارتقى شهيدان في قصف إسرائيلي على منطقة ارميضة في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وحسب الصحة استشهد عشرة مواطنين خلال ال ٢٤ في جنوب قطاع غزة.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ٣٨ مواطن بينهم اثنان انتشال و ٢٠٠ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦٤٧٥٦ شهيدًا و ١٦٤٠٥٩ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم ١٢٢٠٦ شهيدًا و ٥٢٠١٨ إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية من شهداء المساعدات ١٣ شهيد و ١٤٣ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ٢٤٧٩ شهيدًا وأكثر من ١٨٠٩١ إصابة.

وسجلت مشافي قطاع غزة، خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية، حالتي وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفل ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٤١٣ حالة وفاة، من ضمنهم ١٤٣ طفلًا.