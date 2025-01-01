  1. الرئيسية
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخا من اليمن فجر اليوم السبت..

السبت 13 سبتمبر 2025 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخا من اليمن فجر اليوم السبت..



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن فجر اليوم السبت.

أفاد جيش الاحتلال بأن "صفارات الإنذار دوت في مناطق عدة إثر إطلاق مقذوف من اليمن".

وأوضح أنه "تم اعتراض الصاروخ الذي أُطلق من اليمن بعد انطلاق صافرات الإنذار".

من جهتهم اعلن الحوثيون عن تنفيذ عملية عسكرية طالت أهدافا إسرائيلية حساسة في منطقة يافا وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2" الانشطاري متعدد الرؤوس وأن العملية حققت أهدافها.

وقال الحوثيون "سنواصل تنفيذ المزيد من العمليات إسنادا لأشقائنا المحاصرين في غزة".

وجاء في بيان صادر عن الإعلام الحربي للجماعة اليمنية: "العملية بالصاروخ متعدد الرؤوس حققت أهدافها وتسببت في هروع الملايين من الاسرائيليين إلى الملاجئ".

وأضاف البيان:"شعبنا لن يثنيه العدوان الإسرائيلي عليه عن الاستمرار في موقفه المبدئي تجاه إخوانه المجوعين في غزة".

وأردف: "العدوان على بلدنا سيزيد شعبنا ثباتا وصمودا وتحديا في سبيل الله والمستضعفين، ومستمرون في تنفيذ عملياتنا دفاعا عن بلدنا وضمن التصدي للعدوان وإسناد غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنها".

