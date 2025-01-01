  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

فرتسا ترد على نتنياهو : ستكون هناك دواة فلسطينية ..

الجمعة 12 سبتمبر 2025 09:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
فرتسا ترد على نتنياهو : ستكون هناك دواة فلسطينية ..



سما / وكالات /

رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة "إعلان نيويورك" الذي يهدف إلى إعطاء دفع جديد لحل الدولتين وإعلان دولة فلسطينية، واعتبره خطوة في "طريق لا رجعة فيه نحو السلام".

وقال ماكرون على منصة "إكس": "بقيادة فرنسا والمملكة العربية السعودية، اعتمد 142 بلدا (إعلان نيويورك) بشأن حل الدولتين".

ومن جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي المستقيل جان نويل بارو: "ستكون هناك دولة فلسطينية"، ردًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكان نتنياهو أكد أمس الخميس أنه "لن تكون هناك دولة فلسطينية. هذا المكان ملك لنا"، خلال حفل توقيع مشروع استيطاني كبير في الضفة الغربية المحتلة.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة النص قبل عشرة أيام من القمة التي سترأسها باريس والرياض يوم 22 أيلول/سبتمبر في الأمم المتحدة ، حيث تعهد إيمانويل ماكرون بالاعتراف بدولة فلسطين".

ويدعو "إعلان نيويورك" الذي أعدته فرنسا والسعودية اللتان تولّتا رئاسة المؤتمر، وأيّدته 15 دولة أخرى (بينها البرازيل، وكندا، وتركيا، والأردن، وقطر، ومصر، والمملكة المتحدة) وأيضاً الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، إلى وضع حد للحرب الدائرة في قطاع غزة، من أجل إيجاد "حل عادل وسلمي ودائم للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني استناداً إلى حل الدولتين".

وشدّدت هذه الدول على أن "الحُكم وحفظ النظام والأمن في كل الأراضي الفلسطينية يجب أن يكون من اختصاص السلطة الفلسطينية حصراً، مع الدعم المناسب".

وتابعت: "يجب على حماس إنهاء سيطرتها على غزة، وتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية".

الأكثر قراءة اليوم

قتيلان من الاسرى لدى حماس ..ترامب: "نريد الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين وسنصلح الأمر في غزة"

خطة تهجير غزة..خلافات اسرائيلية ونتنياهو يقر بصعوبة التنفيذ وفقدان الامل بموافقة مصر..

موقع قطري : مصر تحبط محاولات لاغتيال قادة حماس بالقاهرة وتحذر إسرائيل: "إعلان حرب"

الكابنيت يجتمع لبحث احتلال مدينة غزة ومسار مفاوضات الصفقة بعد فشل اغتيال قيادة حماس في الدوحة..

الاحتلال الاسرائيلي يعلن عن توسيع "معبر 147"كيسوفيم لتهجير الفلسطينيين من شمال قطاع غزة

الأمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة "إعلان نيويورك" لحل الدولتين

زامير: لا يمكن لإسرائيل هزيمة حماس دون خطة سياسية لمستقبل غزة

الأخبار الرئيسية

الجيش الاسرائيلي يحذر: احتلال مدينة غزة سيستغرق وقتا طويلا وسيعرض الاسرى للموت

مصادر فلسطينية : خليل الحية أصيب في الهجوم ولم يُقتل أحد من القيادة

IMG_1641

الأمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة "إعلان نيويورك" لحل الدولتين

موقع قطري : مصر تحبط محاولات لاغتيال قادة حماس بالقاهرة وتحذر إسرائيل: "إعلان حرب"

“نتنياهو يقدر يضرب القاهرة واحنا نضربله تل أبيب”.. رسالة تحذير شديدة اللهجة من مصر لإسرائيل بعد قصف الدوحة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية