مصر تخفف التنسيق الأمني ​​مع إسرائيل

وكالات / سما/

قررت مصر تقليص التنسيق الأمني مع إسرائيل حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، عاصمة قطر، والذي استهدف قيادات من حركة حماس، وفق ما نقلت قناة الجزيرة والعربية.

وأكدت مصادر مطلعة أن مصر تعيد حالياً هيكلة قنوات الاتصال الأمني مع إسرائيل في أعقاب الهجوم على الدوحة، في خطوة تهدف للحفاظ على سيادتها ومكانتها كوسيط رئيسي في المنطقة.

وكشف مسؤولون مصريون، اليوم الجمعة، عن إحباط محاولات إسرائيلية لاستهداف قيادات حركة حماس على الأراضي المصرية، محذرين من أن أي عملية من هذا النوع ستُعتبر إعلان حرب وانتهاكا للسيادة الوطنية.

ووفقا لما نشره موقع "Middle East Eye"، فإن أجهزة الاستخبارات المصرية نجحت في الماضي في إفشال محاولة مماثلة خلال مفاوضات وقف إطلاق النار التي جرت في القاهرة، مشيرين إلى أن إسرائيل كانت تدرس إمكانية استهداف قيادات حماس في العاصمة المصرية، دون الكشف عن أسماء أو تفاصيل دقيقة حول وجود عناصر الحركة في البلاد.