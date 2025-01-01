  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصر تخفف التنسيق الأمني ​​مع إسرائيل

الجمعة 12 سبتمبر 2025 09:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تخفف التنسيق الأمني ​​مع إسرائيل



وكالات / سما/

قررت مصر تقليص التنسيق الأمني مع إسرائيل حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، عاصمة قطر، والذي استهدف قيادات من حركة حماس، وفق ما نقلت قناة الجزيرة والعربية.

وأكدت مصادر مطلعة أن مصر تعيد حالياً هيكلة قنوات الاتصال الأمني مع إسرائيل في أعقاب الهجوم على الدوحة، في خطوة تهدف للحفاظ على سيادتها ومكانتها كوسيط رئيسي في المنطقة.

وكشف مسؤولون مصريون، اليوم الجمعة، عن إحباط محاولات إسرائيلية لاستهداف قيادات حركة حماس على الأراضي المصرية، محذرين من أن أي عملية من هذا النوع ستُعتبر إعلان حرب وانتهاكا للسيادة الوطنية.

ووفقا لما نشره موقع "Middle East Eye"، فإن أجهزة الاستخبارات المصرية نجحت في الماضي في إفشال محاولة مماثلة خلال مفاوضات وقف إطلاق النار التي جرت في القاهرة، مشيرين إلى أن إسرائيل كانت تدرس إمكانية استهداف قيادات حماس في العاصمة المصرية، دون الكشف عن أسماء أو تفاصيل دقيقة حول وجود عناصر الحركة في البلاد.

الأكثر قراءة اليوم

قتيلان من الاسرى لدى حماس ..ترامب: "نريد الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين وسنصلح الأمر في غزة"

خطة تهجير غزة..خلافات اسرائيلية ونتنياهو يقر بصعوبة التنفيذ وفقدان الامل بموافقة مصر..

موقع قطري : مصر تحبط محاولات لاغتيال قادة حماس بالقاهرة وتحذر إسرائيل: "إعلان حرب"

الكابنيت يجتمع لبحث احتلال مدينة غزة ومسار مفاوضات الصفقة بعد فشل اغتيال قيادة حماس في الدوحة..

الاحتلال الاسرائيلي يعلن عن توسيع "معبر 147"كيسوفيم لتهجير الفلسطينيين من شمال قطاع غزة

الأمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة "إعلان نيويورك" لحل الدولتين

زامير: لا يمكن لإسرائيل هزيمة حماس دون خطة سياسية لمستقبل غزة

الأخبار الرئيسية

فرتسا ترد على نتنياهو : ستكون هناك دواة فلسطينية ..

الجيش الاسرائيلي يحذر: احتلال مدينة غزة سيستغرق وقتا طويلا وسيعرض الاسرى للموت

مصادر فلسطينية : خليل الحية أصيب في الهجوم ولم يُقتل أحد من القيادة

IMG_1641

الأمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة "إعلان نيويورك" لحل الدولتين

موقع قطري : مصر تحبط محاولات لاغتيال قادة حماس بالقاهرة وتحذر إسرائيل: "إعلان حرب"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية