هولندا تهدد بمقاطعة "يوروفيجن" إذا شاركت إسرائيل

الجمعة 12 سبتمبر 2025 09:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
هولندا تهدد بمقاطعة "يوروفيجن" إذا شاركت إسرائيل



القدس المحتلة / سما/
ذكرت شبكة "أفروتروس" الهولندية، اليوم الجمعة، أن هولندا انضمت إلى أيرلندا في إعلانها عدم المشاركة في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) لعام 2026 إذا شاركت فيها إسرائيل، بسبب حجم المعاناة في قطاع غزة، بحسب "رويترز".

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية أن مشاركة إسرائيل "غير مقبولة" بالنظر إلى "الخسائر المستمرة والمروعة في الأرواح في غزة".

وطغت الاحتجاجات على مشاركة إسرائيل على النسختين السابقتين من مسابقة "يوروفيجن" بسبب استمرار هجومها العسكري على غزة.

وقالت أفروتروس إنها تضع في الحسبان أيضًا العدد الكبير من الصحفيين الذين لقوا حتفهم في غزة في قرارها مقاطعة مسابقة يوروفيجن، التي شاهدها 166 مليون شخص على شاشات التلفزيون هذا العام، إذا شاركت إسرائيل.

وعبر اتحاد الإذاعات الأوروبية، الذي ينظم المسابقة، تفهمه "للمخاوف والآراء الراسخة حيال الصراع الدائر في الشرق الأوسط".

وقال مدير الاتحاد مارتن جرين في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني "ما زلنا نتشاور مع جميع أعضاء اتحاد الإذاعات الأوروبية لجمع الآراء عن كيفية إدارة المشاركة والتوتر الجيوسياسي المحيط بمسابقة الأغنية الأوروبية".

