مصادر فلسطينية : خليل الحية أصيب في الهجوم ولم يُقتل أحد من القيادة

الجمعة 12 سبتمبر 2025 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر فلسطينية : خليل الحية أصيب في الهجوم ولم يُقتل أحد من القيادة



القدس المحتلة / سما/

نقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم الجمعة، عن مصدر فلسطيني مقرب من حركة حماس، أن القيادي في الحركة خليل الحية أصيب خلال الغارة الإسرائيلية على الدوحة، لكنه نجا من القصف، مضيفا أن لا أحد من قيادة الحركة قُتل في الهجوم.

وأوضح المصدر، أن الحية لم يتم الكشف بعد عن طبيعة إصابته أو مدى خطورتها، وأنه إلى جانبه أصيب على الأقل قياديان آخران من الحركة، فيما بقي بقية أعضاء القيادة على قيد الحياة.

وكانت حماس قد أصدرت بيانا مساء اليوم، أكدت فيه أن خليل الحية نجا من الهجوم، مشيرة إلى مشاركته في الصلاة على روح ابنه الذي استشهد في الغارة.

وأكدت مصادر إسرائيلية أن نتائج الهجوم لا تزال غير واضحة، وأن الاستخبارات الإسرائيلية بحاجة لمزيد من الوقت لتقييم مدى نجاح عملية "قمة النار" في تحقيق أهدافها، وسط تشكيك مسبق في احتمالية تحقيق العملية لما كان متوقعاً.

