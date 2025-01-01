  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

النضال الشعبي : تثمن قرار مجلس نواب البوسنة والهرسك لصالح فلسطين

الجمعة 12 سبتمبر 2025 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
النضال الشعبي : تثمن قرار مجلس نواب البوسنة والهرسك لصالح فلسطين



ثمنت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني اعتماد مجلس نواب البوسنة والهرسك، قرارًا تاريخيًا لصالح فلسطين، يُعدّ الأول من نوعه على مستوى البرلمان البوسني.

واعتبرت الجبهة هذا القرار الداعي لوقف فوري وغير مشروط للعدوان على غزة، وحماية المدنيين، وضمان حرية الإعلام وحماية الصحفيين وإدانة عمليات قتلهم، إضافة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ووقف سياسات القتل والتدمير والاعتقالات والعقوبات الجماعية، بأنه انتصارا للعدالة الدولية ولقضية شعبنا وصفعة في وجه الاحتلال الفاشي.

وتابعت الجبهة ان العالم أجمع بدأ يدرك مخاطر ما تمارسه الفاشية على ارض فلسطين من عمليات الابادة الجماعية والتجويع والتطهير العرقي .

قائلة أن نتتياهو الهارب من المحاكمة الدولية لن يفلت طويلا من العقاب على جرائمه .

كما اشادت الجبهة بدور سفير دولة فلسطين في البوسنه رزق النموره الذي لعب دورا هاما في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين،  وأن هذا القرار ترجمة فعلية تعكس التضامن البوسني مع شعبنا وقضيته العادلة .

الأكثر قراءة اليوم

سي إن إن: مصر تحذر إسرائيل عبر واشنطن من “عواقب وخيمة” في حال محاولتها تنفيذ عمليات على أراضيها

نتنياهو: لن تكون هناك أى دولة فلسطينية وسنحقق "أبدية إسرائيل"

خطة تهجير غزة..خلافات اسرائيلية ونتنياهو يقر بصعوبة التنفيذ وفقدان الامل بموافقة مصر..

“وول ستريت جورنال” تكشف عن تفاصيل مكالمة هاتفية “عاصفة وحادة” بين نتنياهو وترامب

الكابنيت يجتمع لبحث احتلال مدينة غزة ومسار مفاوضات الصفقة بعد فشل اغتيال قيادة حماس في الدوحة..

مفوض الاونروا "لازاريني" : عصابات معادية للإسلام تقتل الجائعين في غزة

القسام تنشر فيديو لتفجير دبابة إسرائيلية أدى إلى مقتل عسكريين بجباليا

الأخبار الرئيسية

قتيلان من الاسرى لدى حماس ..ترامب: "نريد الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين وسنصلح الأمر في غزة"

الاحتلال الاسرائيلي يعلن عن توسيع "معبر 147"كيسوفيم لتهجير الفلسطينيين من شمال قطاع غزة

زامير: لا يمكن لإسرائيل هزيمة حماس دون خطة سياسية لمستقبل غزة

خطة تهجير غزة..خلافات اسرائيلية ونتنياهو يقر بصعوبة التنفيذ وفقدان الامل بموافقة مصر..

الكابنيت يجتمع لبحث احتلال مدينة غزة ومسار مفاوضات الصفقة بعد فشل اغتيال قيادة حماس في الدوحة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية