النضال الشعبي : تثمن قرار مجلس نواب البوسنة والهرسك لصالح فلسطين

ثمنت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني اعتماد مجلس نواب البوسنة والهرسك، قرارًا تاريخيًا لصالح فلسطين، يُعدّ الأول من نوعه على مستوى البرلمان البوسني.

واعتبرت الجبهة هذا القرار الداعي لوقف فوري وغير مشروط للعدوان على غزة، وحماية المدنيين، وضمان حرية الإعلام وحماية الصحفيين وإدانة عمليات قتلهم، إضافة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ووقف سياسات القتل والتدمير والاعتقالات والعقوبات الجماعية، بأنه انتصارا للعدالة الدولية ولقضية شعبنا وصفعة في وجه الاحتلال الفاشي.

وتابعت الجبهة ان العالم أجمع بدأ يدرك مخاطر ما تمارسه الفاشية على ارض فلسطين من عمليات الابادة الجماعية والتجويع والتطهير العرقي .

قائلة أن نتتياهو الهارب من المحاكمة الدولية لن يفلت طويلا من العقاب على جرائمه .

كما اشادت الجبهة بدور سفير دولة فلسطين في البوسنه رزق النموره الذي لعب دورا هاما في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين، وأن هذا القرار ترجمة فعلية تعكس التضامن البوسني مع شعبنا وقضيته العادلة .